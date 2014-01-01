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«Спартак» – «Краснодар»: краснодарцы – самый удобный соперник для Промеса в РПЛ

В 19:00 по Москве начнется матч 21-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром». Во встречах с краснодарцами футболист москвичей Квинси Промес проявляет себя в России лучше всего.

У Промеса против «Краснодара» пять голов и четыре результативных паса. Это лучший его набор по системе «гол+пас» среди всех соперников по РПЛ.

  • На этой неделе стало известно, что Промес подозревается в торговле наркотиками.
  • Промес впервые появился в РПЛ в 2014 году.
  • Со «Спартаком» он брал чемпионство.

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Источник: Бомбардир.ру

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