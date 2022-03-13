«Спартак» – «Краснодар»: краснодарцы – самый удобный соперник для Промеса в РПЛ

В 19:00 по Москве начнется матч 21-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром». Во встречах с краснодарцами футболист москвичей Квинси Промес проявляет себя в России лучше всего.
У Промеса против «Краснодара» пять голов и четыре результативных паса. Это лучший его набор по системе «гол+пас» среди всех соперников по РПЛ.
- На этой неделе стало известно, что Промес подозревается в торговле наркотиками.
- Промес впервые появился в РПЛ в 2014 году.
- Со «Спартаком» он брал чемпионство.
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Источник: Бомбардир.ру