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Карпин: «Спортивный принцип в РПЛ уже нарушен»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался насчет последних событий в РПЛ. Он считает, что спортивный принцип уже нарушен.

– Обсуждается история с расширением РПЛ и голосованием клубов по тому, чтобы никто не вылетал напрямую в этом сезоне. С одной стороны, это нарушение спортивного принципа, с другой – спортивный принцип уже нарушен, потому что несколько команд ослаблены массовым уходом иностранцев.

– Последний фактор – то же самое нарушение спортивного принципа. «Краснодар», «Ростов» и «Урал» готовились с одними футболистами, сейчас у краснодарцев ушло восемь футболистов основного состава, у «Ростова» – пятеро... Спортивный принцип уже нарушен. Похожая ситуация была, когда в одном из последних чемпионатов из-за ковида не доиграли сезон в ФНЛ, и не было стыков. Это форс-мажор.

На мой взгляд, спортивный принцип нарушается – и сейчас говорю в принципе, не применительно к «Ростову». Важно и то, что в следующем году необходимо увеличивать количество игр в РПЛ, – если не вернутся еврокубки, не станет перерывов на сборную или эти перерывы будут сокращены. Пока мы живем в такой реальности, нужны дополнительные игры. Если это будет сделано за счет расширения РПЛ – ок, это уже необходимость следующего сезона. Иначе 30 туров можно сыграть за шесть месяцев, остальные шесть месяцев клубы будут платить зарплаты просто так.

  • Карпин вернулся в «Ростов» на этой неделе.
  • Он продолжает быть главным тренером сборной России.
  • «Ростов» идет в РПЛ в зоне переходных матчей.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии6
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    Рейтинг: +169

    Stavr007 24 минуты назад

    о чем тут можно говорить когда "президент" рпл сидит у бритов "на удаленке" , это что такое ? закрывайте эту никому не нужную лигу, бегают манекены, а бы было просто

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    Рейтинг: +1043

    kosmonaft 40 минут назад

    в рфс одни дебилы чемпионат начелся а они какойто хернёй страдают в итоге ни кто не знает кто влетит или не влетит будут расширять или нет а команды играют вы уже определитесь если расширять не будите тогда сезон можно заканчивать зачем деньги клубам тратить в пустую

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    Рейтинг: +3592

    Кузьмич на трибуне 1 час назад

    Многое меняется прямо сегодня. Наверняка нет меньше , чем в эпоху развала Варшавского договора, в эпоху падения берлинской стены, в эпоху развала СССР. Каждый новый день может принести новые события грандиозного значения. Спортивный принцип нарушают и страны Запада, МОК, УЕФА и ФИФА. А раз так надо и нам менять свои принципы. Нужно подавать заявку на вступление в азиатскую федерацию футбола. Нужно перестать спонсировать европейский футбол. Нужно вообще отвернутся от спортивной Европы. Пожалуй не только от спортивной , но и от политически-экономической.

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    Рейтинг: +10517

    alex1951 1 час назад

    Меняется Мир.Меняется мир футбола. Это как Дважды Два!
    Все надо менять!Хотите доигрывайте...ваше дело.....спасайте пизженные бабки....
    Мир и футбол больше не будет игрушкой в руках воров!

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    Рейтинг: +1530

    Bozigit 2 часа назад

    да... много что нужно менять

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    Рейтинг: +10517

    alex1951 > Bozigit 1 час назад

    Умеешь рассуждать....это радует...
    Вот и посоветуй ,тем ,кто тебя больше всех достал!

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