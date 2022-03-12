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Карпин: «Спортивный принцип в РПЛ уже нарушен»

12 марта 2022, 20:40
8

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался насчет последних событий в РПЛ. Он считает, что спортивный принцип уже нарушен.

– Обсуждается история с расширением РПЛ и голосованием клубов по тому, чтобы никто не вылетал напрямую в этом сезоне. С одной стороны, это нарушение спортивного принципа, с другой – спортивный принцип уже нарушен, потому что несколько команд ослаблены массовым уходом иностранцев.

– Последний фактор – то же самое нарушение спортивного принципа. «Краснодар», «Ростов» и «Урал» готовились с одними футболистами, сейчас у краснодарцев ушло восемь футболистов основного состава, у «Ростова» – пятеро... Спортивный принцип уже нарушен. Похожая ситуация была, когда в одном из последних чемпионатов из-за ковида не доиграли сезон в ФНЛ, и не было стыков. Это форс-мажор.

На мой взгляд, спортивный принцип нарушается – и сейчас говорю в принципе, не применительно к «Ростову». Важно и то, что в следующем году необходимо увеличивать количество игр в РПЛ, – если не вернутся еврокубки, не станет перерывов на сборную или эти перерывы будут сокращены. Пока мы живем в такой реальности, нужны дополнительные игры. Если это будет сделано за счет расширения РПЛ – ок, это уже необходимость следующего сезона. Иначе 30 туров можно сыграть за шесть месяцев, остальные шесть месяцев клубы будут платить зарплаты просто так.

  • Карпин вернулся в «Ростов» на этой неделе.
  • Он продолжает быть главным тренером сборной России.
  • «Ростов» идет в РПЛ в зоне переходных матчей.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Ростов Россия Карпин Валерий
Комментарии (8)
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Bozigit
1647107784
да... много что нужно менять
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alex1951
1647110361
Меняется Мир.Меняется мир футбола. Это как Дважды Два! Все надо менять!Хотите доигрывайте...ваше дело.....спасайте пизженные бабки.... Мир и футбол больше не будет игрушкой в руках воров!
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Кузьмич на трибуне
1647111169
Многое меняется прямо сегодня. Наверняка нет меньше , чем в эпоху развала Варшавского договора, в эпоху падения берлинской стены, в эпоху развала СССР. Каждый новый день может принести новые события грандиозного значения. Спортивный принцип нарушают и страны Запада, МОК, УЕФА и ФИФА. А раз так надо и нам менять свои принципы. Нужно подавать заявку на вступление в азиатскую федерацию футбола. Нужно перестать спонсировать европейский футбол. Нужно вообще отвернутся от спортивной Европы. Пожалуй не только от спортивной , но и от политически-экономической.
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kosmonaft
1647113118
в рфс одни дебилы чемпионат начелся а они какойто хернёй страдают в итоге ни кто не знает кто влетит или не влетит будут расширять или нет а команды играют вы уже определитесь если расширять не будите тогда сезон можно заканчивать зачем деньги клубам тратить в пустую
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Stavr007
1647114113
о чем тут можно говорить когда "президент" рпл сидит у бритов "на удаленке" , это что такое ? закрывайте эту никому не нужную лигу, бегают манекены, а бы было просто
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Persona_non_Grata
1647118054
Не вижу смысла сейчас дергаться или всё перекраивать - надо, как минимум дождаться окончания " спецоперации " и на каких условиях это произойдет, каков будет итог и расклад и как договорятся стороны ... Отменять вылет в ФНЛ и переходные матчи считаю не правильным решением.
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