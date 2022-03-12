Карпин: «Спортивный принцип в РПЛ уже нарушен»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался насчет последних событий в РПЛ. Он считает, что спортивный принцип уже нарушен.

– Обсуждается история с расширением РПЛ и голосованием клубов по тому, чтобы никто не вылетал напрямую в этом сезоне. С одной стороны, это нарушение спортивного принципа, с другой – спортивный принцип уже нарушен, потому что несколько команд ослаблены массовым уходом иностранцев.

– Последний фактор – то же самое нарушение спортивного принципа. «Краснодар», «Ростов» и «Урал» готовились с одними футболистами, сейчас у краснодарцев ушло восемь футболистов основного состава, у «Ростова» – пятеро... Спортивный принцип уже нарушен. Похожая ситуация была, когда в одном из последних чемпионатов из-за ковида не доиграли сезон в ФНЛ, и не было стыков. Это форс-мажор.

На мой взгляд, спортивный принцип нарушается – и сейчас говорю в принципе, не применительно к «Ростову». Важно и то, что в следующем году необходимо увеличивать количество игр в РПЛ, – если не вернутся еврокубки, не станет перерывов на сборную или эти перерывы будут сокращены. Пока мы живем в такой реальности, нужны дополнительные игры. Если это будет сделано за счет расширения РПЛ – ок, это уже необходимость следующего сезона. Иначе 30 туров можно сыграть за шесть месяцев, остальные шесть месяцев клубы будут платить зарплаты просто так.

Карпин вернулся в «Ростов» на этой неделе.

Он продолжает быть главным тренером сборной России.

«Ростов» идет в РПЛ в зоне переходных матчей.

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