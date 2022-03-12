«Факел»: «РПЛ нужно расширить до 18 команд. 15-е и 16-е места этого сезона должны сыграть стыки с 3-й и 4-й командами ФНЛ»

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов предложил вариант расширения РПЛ до 18 команд. Он не согласен с подходом, по которому из высшего дивизиона в этом сезоне никто не вылетит.

«Лично мое мнение такое: две команды выходят в РПЛ напрямую, расширение лиги до 18 команд, а третье и четвертое места из ФНЛ играют стыковые матчи с 15-й и 16-й командами РПЛ.

Я считаю, что спортивный интерес должен присутствовать. У команд Премьер-лиги будут хоть какие-то задачи — не занять последние места, а у ФНЛ — по регламенту: первые и вторые команды выходят напрямую, а третья и четвертая команды играют переходные игры. Как по мне, это компромисс, который должен устроить всех», – сказал Котов.

«Факел» идет в ФНЛ 2-м.

Вопрос о вылете/невылете из РПЛ должны решить в марте.

Легионеры РПЛ постепенно покидают лигу.

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