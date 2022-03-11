Сын совладельца «Ньюкасла» – претендент на покупку «Челси» у Абрамовича

В Англии сообщили об еще одном возможном покупателе «Челси». Интерес к клубу есть у Джейми Рубена – сына совладельца «Ньюкасла» Дэвида Рубена.

Проблемой может стать то, что АПЛ не допускает каких-либо пересечений между клубами, связанных с владением.

На действующего владельца «Челси» Романа Абрамовича наложены санкции, что отражается и на «Челси».

Абрамович уже выставил клуб на продажу.

При нем «Челси» взял 21 трофей – рекорд для английских клубов за период правления Абрамовича.

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