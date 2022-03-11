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  • Колосков: «Расширение РПЛ ничего не даст российскому футболу»

Колосков: «Расширение РПЛ ничего не даст российскому футболу»

11 марта 2022, 18:31
4

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков выступил против расширения РПЛ с 16 до 18 команд.

«Если сейчас заняться расширением РПЛ, то мы превратим ее в ФНЛ. В нашем чемпионате должно быть максимум 16 команд, куда больше-то?

Мы же только недавно говорили о том, что количество команд нужно наоборот сократить, чтобы была нормальная конкуренция. А расширение – это точно неправильно, российскому футболу это ничего не даст, только повредит нам.

Таким образом появится риск повторения ситуации с «Тамбовом», такие команды будут стабильно появляться в лиге. На мой взгляд, расширять лигу – нелогично, сейчас нет никаких предпосылок для этого», – сказал Колосков.

  • Клубы РПЛ пока не договорились о расширении лиги.
  • Также предлагается отказаться от вылета команд в ФНЛ в этом сезоне.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига
Комментарии (4)
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jek718875
1647013273
Согласен
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Plyash
1647016384
Подумай лучше,почему мы играем зимой? Потому,что есть такие идиоты,как ты.
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житель СПб
1647022985
А чего мы потеряем? Лучше найдите (организуйте!) спонсоров государственных для этих клубов. У нас сейчас 16-й клуб в таблице может обыгрывать идущего условно 2-3-4. Так в чем проблемы? Только в желании сохранить свой междусобойчик?!
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Hektor 84
1647033212
Иногда дело говорит
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