Колосков: «Расширение РПЛ ничего не даст российскому футболу»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков выступил против расширения РПЛ с 16 до 18 команд.

«Если сейчас заняться расширением РПЛ, то мы превратим ее в ФНЛ. В нашем чемпионате должно быть максимум 16 команд, куда больше-то?

Мы же только недавно говорили о том, что количество команд нужно наоборот сократить, чтобы была нормальная конкуренция. А расширение – это точно неправильно, российскому футболу это ничего не даст, только повредит нам.

Таким образом появится риск повторения ситуации с «Тамбовом», такие команды будут стабильно появляться в лиге. На мой взгляд, расширять лигу – нелогично, сейчас нет никаких предпосылок для этого», – сказал Колосков.

Клубы РПЛ пока не договорились о расширении лиги.

Также предлагается отказаться от вылета команд в ФНЛ в этом сезоне.

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