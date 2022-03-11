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Колосков: «Расширение РПЛ ничего не даст российскому футболу»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков выступил против расширения РПЛ с 16 до 18 команд.

«Если сейчас заняться расширением РПЛ, то мы превратим ее в ФНЛ. В нашем чемпионате должно быть максимум 16 команд, куда больше-то?

Мы же только недавно говорили о том, что количество команд нужно наоборот сократить, чтобы была нормальная конкуренция. А расширение – это точно неправильно, российскому футболу это ничего не даст, только повредит нам.

Таким образом появится риск повторения ситуации с «Тамбовом», такие команды будут стабильно появляться в лиге. На мой взгляд, расширять лигу – нелогично, сейчас нет никаких предпосылок для этого», – сказал Колосков.

  • Клубы РПЛ пока не договорились о расширении лиги.
  • Также предлагается отказаться от вылета команд в ФНЛ в этом сезоне.

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Источник: Sport24

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Комментарии2
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    Рейтинг: +11772

    playsh 26 минут назад

    Подумай лучше,почему мы играем зимой?
    Потому,что есть такие идиоты,как ты.

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    Рейтинг: +784

    jek718875 1 час назад

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