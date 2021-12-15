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Адвокат: «Разочарован тем, что не увижу сборную России на чемпионате мира в Катаре»

Бывший главный тренер сборной России Дик Адвокат прокомментировал решение ФИФА и УЕФА отстранить национальную команду от участия в международных соревнованиях.

«Я очень разочарован тем, что не увижу сборную России на чемпионате мира в Катаре! Это правда была грустная новость. Так сложилась ситуация, мы обязаны с ней согласиться», – сказал Адвокат.

  • ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и клубы от участия в международных соревнованиях.
  • РФС решил обжаловать отстранение в Спортивном арбитражном суде.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +793

    Soccerdealer63 19 минут назад

    "...Так сложилась ситуация..."????
    Какое "житие мое", пень трухлявый?
    Слабо произнести вслух, в чём причина? Дурака включил, рожа двуличная?
    Скажи ещё, что надеешься увидеть сборную РФ на Евро 2024)))
    У тебя в Боинге МЧ 17 родня не летела, наверное?
    Ты вообще... голландец или где?

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