Адвокат: «Разочарован тем, что не увижу сборную России на чемпионате мира в Катаре»

Бывший главный тренер сборной России Дик Адвокат прокомментировал решение ФИФА и УЕФА отстранить национальную команду от участия в международных соревнованиях.

«Я очень разочарован тем, что не увижу сборную России на чемпионате мира в Катаре! Это правда была грустная новость. Так сложилась ситуация, мы обязаны с ней согласиться», – сказал Адвокат.

ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и клубы от участия в международных соревнованиях.

РФС решил обжаловать отстранение в Спортивном арбитражном суде.

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