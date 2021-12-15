Адвокат: «Разочарован тем, что не увижу сборную России на чемпионате мира в Катаре»

"...Так сложилась ситуация..."????
Какое "житие мое", пень трухлявый?
Слабо произнести вслух, в чём причина? Дурака включил, рожа двуличная?
Скажи ещё, что надеешься увидеть сборную РФ на Евро 2024)))
У тебя в Боинге МЧ 17 родня не летела, наверное?
Ты вообще... голландец или где?
Бывший главный тренер сборной России Дик Адвокат прокомментировал решение ФИФА и УЕФА отстранить национальную команду от участия в международных соревнованиях.
«Я очень разочарован тем, что не увижу сборную России на чемпионате мира в Катаре! Это правда была грустная новость. Так сложилась ситуация, мы обязаны с ней согласиться», – сказал Адвокат.
- ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и клубы от участия в международных соревнованиях.
- РФС решил обжаловать отстранение в Спортивном арбитражном суде.
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