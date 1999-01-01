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Семин: «Совмещение Карпина никому не помешает. У него будет тренерский тонус»

Бывший главный тренер «Ростова» Юрий Семин прокомментировал возвращение Валерия Карпина в команду.

«Хорошее и правильное решение Карпина и РФС. У Валерия Георгиевича будет тренерский игровой тонус, он всегда будет при деле. Более того, Карпин отлично знает «Ростов», к нему прекрасное отношение в клубе и в городе. Он стоял у руля становления нынешнего «Ростова».

Думаю, это пойдeт на пользу всем: и «Ростову», и сборной, и самому Карпину. В сборной сейчас такая ситуация, что совмещение должностей никому не помешает. Всe разумно и правильно», — сказал Сeмин.

  • Карпин возглавлял «Ростов» с 2017 по 2021 год
  • «Ростов» идет в РПЛ в зоне переходных матчей.
  • РФС продлил контракт с Карпиным до конца 2022 года.

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Источник: «Чемпионат»

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