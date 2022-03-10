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  • 38-летний Жирков вернется в общую группу «Химок» через неделю

38-летний Жирков вернется в общую группу «Химок» через неделю

10 марта 2022, 14:57
1

Защитник «Химок» Юрий Жирков прошел медобследование после повреждения, полученного в матче 20-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:3).

«Мышечная структура не повреждена. Есть небольшое растяжение, но травма несерьезная. Через неделю футболист приступит к работе в общей группе», – сообщил главный врач команды Николай Зоткин.

  • Жиркова заменили на 34-й минуте.
  • 38-летний футболист пополнил команду зимой.
  • «Химки» в ближайших турах сыграют с «Сочи» и «Уралом».

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Источник: сайт «Химок»
Россия. Премьер-лига Химки Жирков Юрий
Комментарии (1)
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Garrincha58
1646923132
помню Жирков давал интервью и сказал как только получу травму сразу прекращу играть и что же ты Жирков не держишь слово сколько можно занимать место не играя, когда же ты уже угомонишься
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