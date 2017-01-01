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38-летний Жирков вернется в общую группу «Химок» через неделю

Защитник «Химок» Юрий Жирков прошел медобследование после повреждения, полученного в матче 20-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:3).

«Мышечная структура не повреждена. Есть небольшое растяжение, но травма несерьезная. Через неделю футболист приступит к работе в общей группе», – сообщил главный врач команды Николай Зоткин.

  • Жиркова заменили на 34-й минуте.
  • 38-летний футболист пополнил команду зимой.
  • «Химки» в ближайших турах сыграют с «Сочи» и «Уралом».

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38-летний Жирков может пропустить матчи с «Сочи» и «Уралом» из-за травмы

Жирков получил травму в матче с «Локомотивом» и был заменен

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Источник: сайт «Химок»

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