38-летний Жирков вернется в общую группу «Химок» через неделю

Защитник «Химок» Юрий Жирков прошел медобследование после повреждения, полученного в матче 20-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:3).
«Мышечная структура не повреждена. Есть небольшое растяжение, но травма несерьезная. Через неделю футболист приступит к работе в общей группе», – сообщил главный врач команды Николай Зоткин.
- Жиркова заменили на 34-й минуте.
- 38-летний футболист пополнил команду зимой.
- «Химки» в ближайших турах сыграют с «Сочи» и «Уралом».
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Источник: сайт «Химок»