Смолов: «Шварц приятно удивил. Он открытый и крайне эмоциональный человек»

Нападающий «Динамо» Федор Смолов высказался о главном тренере клуба Сандро Шварце.

— Сандро Шварц удивил вас? Или ожидали, что он будет именно таким?

— Не ожидал и скажу больше – удивил, приятно удивил. По трансляциям было видно, что он эмоционален в крайней степени. Но когда приехал на сборы и приступил к тренировкам, то убедился с какой страстью он относится к работе и к футболу. Сандро – открытый человек, очень доброжелательный, коммуникабельный.

— Сборы тяжeлые у него?

— Да, действительно тяжeлые. Плюс очень большое количество контрольных матчей провели, от постоянных игр сложнее всего приходилось.

— Когда-нибудь сталкивались с тремя контрольными матчами за три дня?

— Точно нет. При том, что на сборы я езжу уже лет так пятнадцать. Но три матча за три дня сыграл впервые.