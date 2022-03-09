Смолов: «Шварц приятно удивил. Он открытый и крайне эмоциональный человек»

Нападающий «Динамо» Федор Смолов высказался о главном тренере клуба Сандро Шварце.
— Сандро Шварц удивил вас? Или ожидали, что он будет именно таким?
— Не ожидал и скажу больше – удивил, приятно удивил. По трансляциям было видно, что он эмоционален в крайней степени. Но когда приехал на сборы и приступил к тренировкам, то убедился с какой страстью он относится к работе и к футболу. Сандро – открытый человек, очень доброжелательный, коммуникабельный.
— Сборы тяжeлые у него?
— Да, действительно тяжeлые. Плюс очень большое количество контрольных матчей провели, от постоянных игр сложнее всего приходилось.
— Когда-нибудь сталкивались с тремя контрольными матчами за три дня?
— Точно нет. При том, что на сборы я езжу уже лет так пятнадцать. Но три матча за три дня сыграл впервые.
- Шварц возглавил «Динамо» в 2020-м году.
- Московский клуб идет на 2-м месте в РПЛ.
- Отставание от лидирующего «Зенита» – 5 очков.