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  • Смолов: «Шварц приятно удивил. Он открытый и крайне эмоциональный человек»

Смолов: «Шварц приятно удивил. Он открытый и крайне эмоциональный человек»

9 марта 2022, 15:35
1

Нападающий «Динамо» Федор Смолов высказался о главном тренере клуба Сандро Шварце.

Сандро Шварц удивил вас? Или ожидали, что он будет именно таким?

— Не ожидал и скажу больше – удивил, приятно удивил. По трансляциям было видно, что он эмоционален в крайней степени. Но когда приехал на сборы и приступил к тренировкам, то убедился с какой страстью он относится к работе и к футболу. Сандро – открытый человек, очень доброжелательный, коммуникабельный.

— Сборы тяжeлые у него?

— Да, действительно тяжeлые. Плюс очень большое количество контрольных матчей провели, от постоянных игр сложнее всего приходилось.

— Когда-нибудь сталкивались с тремя контрольными матчами за три дня?

— Точно нет. При том, что на сборы я езжу уже лет так пятнадцать. Но три матча за три дня сыграл впервые.

  • Шварц возглавил «Динамо» в 2020-м году.
  • Московский клуб идет на 2-м месте в РПЛ.
  • Отставание от лидирующего «Зенита» – 5 очков.

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Источник: сайт «Динамо»
Россия. Премьер-лига Динамо Смолов Федор Шварц Сандро
Комментарии (1)
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111Hunter111
1646830203
Только ты Федя не удивляешь.
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