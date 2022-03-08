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  • Талалаев: «Ахмат» покинули три гражданина Украины, остальные легионеры остаются на месте»

Талалаев: «Ахмат» покинули три гражданина Украины, остальные легионеры остаются на месте»

8 марта 2022, 20:59
4

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал о ситуации с легионерами в клубе на фоне разрешения ФИФА для иностранцев приостанавливать контракты с российскими клубами.

«У нас уехали три гражданина Украины: тренер-аналитик Станислав Гончаренко, физиотерапевт Павел Дубко и футболист Артем Полярус. Все остальные легионеры остаются на месте», – сказал Талалаев.

  • Трансферное окно для легионеров из РПЛ будет открыто до 7 апреля.
  • Они могут приостановить свои контракты до 30 июня 2022 года.
  • «Ахмат» идет на 7-м месте в РПЛ.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Ахмат Талалаев Андрей
Комментарии (4)
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Persona_non_Grata
1646764434
- НА МЕСТЕ, я сказал - там не забалуешь )))
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Slava52
1646765372
Поляки и с "незалежной" пусть валят к себе на заработки.
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Hektor 84
1646842166
Сами покинули или посылками отправили?))))
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Владислав Vlad
1646846581
Покинули? Ну пусть покоятся с миром.)
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