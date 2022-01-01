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Талалаев: «Ахмат» покинули три гражданина Украины, остальные легионеры остаются на месте»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал о ситуации с легионерами в клубе на фоне разрешения ФИФА для иностранцев приостанавливать контракты с российскими клубами.

«У нас уехали три гражданина Украины: тренер-аналитик Станислав Гончаренко, физиотерапевт Павел Дубко и футболист Артем Полярус. Все остальные легионеры остаются на месте», – сказал Талалаев.

  • Трансферное окно для легионеров из РПЛ будет открыто до 7 апреля.
  • Они могут приостановить свои контракты до 30 июня 2022 года.
  • «Ахмат» идет на 7-м месте в РПЛ.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +45

    Slava52 45 минут назад

    Поляки и с "незалежной" пусть валят к себе на заработки.

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    Рейтинг: +15930

    Persona_non_Grata 1 час назад

    - НА МЕСТЕ, я сказал - там не забалуешь )))

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