Талалаев: «Ахмат» покинули три гражданина Украины, остальные легионеры остаются на месте»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал о ситуации с легионерами в клубе на фоне разрешения ФИФА для иностранцев приостанавливать контракты с российскими клубами.

«У нас уехали три гражданина Украины: тренер-аналитик Станислав Гончаренко, физиотерапевт Павел Дубко и футболист Артем Полярус. Все остальные легионеры остаются на месте», – сказал Талалаев.

Трансферное окно для легионеров из РПЛ будет открыто до 7 апреля.

Они могут приостановить свои контракты до 30 июня 2022 года.

«Ахмат» идет на 7-м месте в РПЛ.

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