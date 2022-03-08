Талалаев: «Ахмат» покинули три гражданина Украины, остальные легионеры остаются на месте»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал о ситуации с легионерами в клубе на фоне разрешения ФИФА для иностранцев приостанавливать контракты с российскими клубами.

«У нас уехали три гражданина Украины: тренер-аналитик Станислав Гончаренко, физиотерапевт Павел Дубко и футболист Артем Полярус. Все остальные легионеры остаются на месте», – сказал Талалаев.