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Гвардиола: «Привлечем к матчу со «Спортингом» игроков из дубля»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил о проблемах с составом в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Спортинга». В 1-й игре англичане победили со счетом 5:0.

«Из основного состава доступно только 14 человек. Да, в первом матче мы победили 5:0, но еще ничего не решено. Может быть что угодно.

Будем выбирать лучший состав для победы. Привлечем игроков из дубля», – анонсировал Гвардиола.

  • Матч в Манчестере состоится завтра, 9 марта.
  • В последнем розыгрыше Лиги чемпионов «Манчестер Сити» был в финале.
  • Манчестерцы лидируют в АПЛ.

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Источник: официальный сайт «Манчестер Сити»

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