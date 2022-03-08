Кейн: «Конте – фантастический тренер. Он дал больше стрел для моего лука»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн доволен работой под руководством Антонио Конте. Итальянец в клубе с осени.
«Конте – фантастический тренер. Я в отличном месте. Антонио определенно дал больше стрел для моего лука.
Я в хорошей форме, и «Тоттенхэм» хочет сыграть в Лиге чемпионов», – сказал Кейн.
- «Тоттенхэм» отстает от зоны Лиги чемпионов на 3 очка.
- Следующий соперник – «Манчестер Юнайтед» (12 марта).
- 28-летний Кейн в сезоне АПЛ провел 25 матчей, забил 10 голов, сделал 3 результативных паса.
Источник: Evening Standard