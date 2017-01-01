Кейн: «Конте – фантастический тренер. Он дал больше стрел для моего лука»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн доволен работой под руководством Антонио Конте. Итальянец в клубе с осени.

«Конте – фантастический тренер. Я в отличном месте. Антонио определенно дал больше стрел для моего лука.

Я в хорошей форме, и «Тоттенхэм» хочет сыграть в Лиге чемпионов», – сказал Кейн.

«Тоттенхэм» отстает от зоны Лиги чемпионов на 3 очка.

Следующий соперник – «Манчестер Юнайтед» (12 марта).

28-летний Кейн в сезоне АПЛ провел 25 матчей, забил 10 голов, сделал 3 результативных паса.

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Кейн обогнал Анри по голам в АПЛ и вышел на шестое место в истории турнира