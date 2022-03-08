Кейн: «Конте – фантастический тренер. Он дал больше стрел для моего лука»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн доволен работой под руководством Антонио Конте. Итальянец в клубе с осени.

«Конте – фантастический тренер. Я в отличном месте. Антонио определенно дал больше стрел для моего лука.

Я в хорошей форме, и «Тоттенхэм» хочет сыграть в Лиге чемпионов», – сказал Кейн.