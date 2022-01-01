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Член исполкома РФС: «Разрешение легионерам приостанавливать контракты – чистая политика»

Член исполкома РФС Михаил Гершкович прокомментировал решение ФИФА разрешить легионерам российских клубов приостанавливать контракты до конца сезона.

«Все люди, которые связаны с футболом, относятся к этому с возмущением. Это чистая политика, которая не имеет ничего общего с футболом. Нужно ждать реакцию наших политиков и руководства страны. Мы можем воспринимать это только так.

Будем надеяться, что разум восторжествует. РФС подал документы во все спортивные инстанции. Посмотрим, как будут реагировать судебные органы. Хотя мне кажется, что они тоже будут под давлением.

Отъезд легионеров? Не стоит гадать, это будет решать каждый человек сам для себя. Никакой дискриминации легионеров у нас нет. Посмотрим, как это все будет выглядеть», – сказал Гершкович.

  • Трансферное окно для легионеров из РПЛ будет открыто до 7 апреля.
  • Они могут приостановить свои контракты до 30 июня 2022 года.
  • ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 12:12
Комментарии1
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    Рейтинг: +15609

    paracetamol 1 час назад

    Пусть сначала оплатят контракты сами из своих средств.

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