Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: за какую сборную вы бы играли?
Тест: за какую сборную вы бы играли?
2 Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
3 Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?

Талалаев – об 1:2 «Рубином»: «Думаем над применением санкций. Нельзя такие голы пропускать»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал поражение от «Рубина» (1:2) в 20-м туре РПЛ. Казанцы забили победный гол на 91-й минуте.

«Там контратаки не было, там был наш аут. Когда футболисты не выполняют то, что мы на тренировках нарабатываем, особенно футболисты, вышедшие на замену, это невыполнение игровой дисциплины. Поэтому мы рассмотрим возможность применения определeнных санкций.

Потому что такие голы нельзя пропускать, особенно когда ошибки совершаются опытными игроками. У нас были пробелы в обороне, и они сказались. Это ошибки, которые связаны с перестроениями», — сказал Талалаев.

⚽ Завершился 20-й тур РПЛ. «Зенит», «Спартак», ЦСКА, «Локо», «Краснодар», «Сочи» и «Рубин» победили

Уткин забил 4-й гол со штрафного в сезоне РПЛ. Это больше, чем любой игрок из топ-5 лиг Европы

РПЛ. «Рубин» победил «Ахмат», забив на 91-й минуте

Источник: «Чемпионат»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 08:23
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11