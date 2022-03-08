Талалаев – об 1:2 «Рубином»: «Думаем над применением санкций. Нельзя такие голы пропускать»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал поражение от «Рубина» (1:2) в 20-м туре РПЛ. Казанцы забили победный гол на 91-й минуте.

«Там контратаки не было, там был наш аут. Когда футболисты не выполняют то, что мы на тренировках нарабатываем, особенно футболисты, вышедшие на замену, это невыполнение игровой дисциплины. Поэтому мы рассмотрим возможность применения определeнных санкций.

Потому что такие голы нельзя пропускать, особенно когда ошибки совершаются опытными игроками. У нас были пробелы в обороне, и они сказались. Это ошибки, которые связаны с перестроениями», — сказал Талалаев.