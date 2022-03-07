Слуцкий – о Лисаковиче: «У него высочайшая результативность»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением об игре зимнего новичка команды Виталия Лисаковича.

– Уже пять голов в трех матчах Лисаковича. Можно назвать его главным открытием «Рубина» в нынешнем сезоне?

– Пока сыграли только три игры. У него высочайшая результативность, нужно добавить и голевую передачу. Посмотрим.