Слуцкий – о Лисаковиче: «У него высочайшая результативность»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением об игре зимнего новичка команды Виталия Лисаковича.
– Уже пять голов в трех матчах Лисаковича. Можно назвать его главным открытием «Рубина» в нынешнем сезоне?
– Пока сыграли только три игры. У него высочайшая результативность, нужно добавить и голевую передачу. Посмотрим.
- В январе «Рубин» купил Лисаковича у «Локомотива» за 1,2 миллиона евро.
- В составе казанцев он забил столько же, сколько и за 1,5 сезона в бывшем клубе.
- В сегодняшнем матче с «Ахматом» (2:1) белорус оформил гол+пас.
Источник: сайт «Рубина»