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Слуцкий – о Лисаковиче: «У него высочайшая результативность»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением об игре зимнего новичка команды Виталия Лисаковича.

– Уже пять голов в трех матчах Лисаковича. Можно назвать его главным открытием «Рубина» в нынешнем сезоне?

– Пока сыграли только три игры. У него высочайшая результативность, нужно добавить и голевую передачу. Посмотрим.

  • В январе «Рубин» купил Лисаковича у «Локомотива» за 1,2 миллиона евро.
  • В составе казанцев он забил столько же, сколько и за 1,5 сезона в бывшем клубе.
  • В сегодняшнем матче с «Ахматом» (2:1) белорус оформил гол+пас.

РПЛ. «Рубин» победил «Ахмат», забив на 91-й минуте

Лисакович забил 5 голов в 3 матчах за «Рубин». За 1,5 сезона в «Локомотиве» было столько же

Уткин и Бериша – в старте «Ахмата». Хвича и Лисакович выйдут у «Рубина»

Источник: сайт «Рубина»

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