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Лисакович забил 5 голов в 3 матчах за «Рубин». За 1,5 сезона в «Локомотиве» было столько же

Нападающий «Рубина» Виталий Лисакович сравнял счет в матче 20-го тура РПЛ против «Ахмата».

24-летний белорус после перехода в казанский клуб забил пять мячей в трех играх.

До этого Лисакович полтора сезона провел в «Локомотиве» и за этот период отличился пять раз в 53 встречах.

  • В январе «Рубин» купил форварда за 1,2 миллиона евро.
  • Контракт Лисаковича с казанским клубом рассчитан до 2025 года.

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Лисакович забил 4 гола в 2 матчах за «Рубин». За 1,5 сезона в «Локомотиве» было 5 мячей

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Источник: «Бомбардир»

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