Нападающий «Рубина» Виталий Лисакович сравнял счет в матче 20-го тура РПЛ против «Ахмата».
24-летний белорус после перехода в казанский клуб забил пять мячей в трех играх.
До этого Лисакович полтора сезона провел в «Локомотиве» и за этот период отличился пять раз в 53 встречах.
- В январе «Рубин» купил форварда за 1,2 миллиона евро.
- Контракт Лисаковича с казанским клубом рассчитан до 2025 года.
Дивеев, Промес, Лисакович, Алберто и Николсон – в символической сборной 1/8 финала Кубка России
Лисакович забил 4 гола в 2 матчах за «Рубин». За 1,5 сезона в «Локомотиве» было 5 мячей
Лисакович оформил дубль в ворота «Зенита» в дебютном матче за «Рубин»