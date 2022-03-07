Семак – об отрыве от «Динамо»: «Что такое 5 очков, если впереди разыгрываются 30?»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не считает убедительным пятиочковое преимущество над «Динамо» в турнирной таблице РПЛ.

– Отрыв от «Динамо» составляет пять очков после их поражения в дерби. Как оцените чемпионскую гонку?

– Впереди еще десять туров – это 30 очков. Что такое пять очков, если впереди разыгрываются 30? Для вас, может быть уже, а для нас пять очков – это два тура.

Поэтому не думаю, что это тот запас, который позволяет нам спокойно готовиться к следующему матчу.