Семин – о судействе в матче «Динамо» – «Спартак»: «Я бы не давал столько желтых карточек. Это же дерби»

Семин, футбол это не гладиаторские бои, когда Варела несется как паровоз без тормозов на игрока это уже агрессия на грани безумия ((( Спартаку не нужны травмированные игроки, и правильно Карасев с первых секунд стал гасить излишние эмоции, он держал игру под контролем. К моменту красной карточки динамики были уже далеко в ауте, игры у них не было.
Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин раскритиковал работу арбитра Сергея Карасева, обслуживавшего игру 20-го тура РПЛ между «Динамо» и «Спартаком».
«Удаление Варелы? Я бы не давал столько жeлтых карточек. Это же дерби. На мой взгляд, надо дать игрокам вести борьбу, должно быть достаточно много агрессии.
Те жeлтые карточки, что были показаны в начале, мне кажется, были показаны с опережением», – сказал Сeмин.
- «Спартак» победил «Динамо» со счетом 2:0.
- Варела получил красную карточку в конце первого тайма на 4-й компенсированной минуте.
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