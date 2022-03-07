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  • Семин – о судействе в матче «Динамо» – «Спартак»: «Я бы не давал столько желтых карточек. Это же дерби»

Семин – о судействе в матче «Динамо» – «Спартак»: «Я бы не давал столько желтых карточек. Это же дерби»

7 марта 2022, 09:30
6

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин раскритиковал работу арбитра Сергея Карасева, обслуживавшего игру 20-го тура РПЛ между «Динамо» и «Спартаком».

«Удаление Варелы? Я бы не давал столько жeлтых карточек. Это же дерби. На мой взгляд, надо дать игрокам вести борьбу, должно быть достаточно много агрессии.

Те жeлтые карточки, что были показаны в начале, мне кажется, были показаны с опережением», – сказал Сeмин.

  • «Спартак» победил «Динамо» со счетом 2:0.
  • Варела получил красную карточку в конце первого тайма на 4-й компенсированной минуте.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Семин Юрий
Комментарии (6)
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ц
1646646377
Тогда звенит не будет лидером, нужна страховка.
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Plyash
1646649625
Ты свихнулся,Сёмин,на старости лет.Москвичи теперь должны переколотить друг друга,на радость Питеру?Отдохни,старый...
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JTherry
1646651598
когда Карась дал желтую карточку Кофрие за симуляцию Смолова, он установил планку судейства, все остальные действия судьи не шли вразрез с его первоначальными действиями, Варела по делу был удален, обе карточки заслуженные...
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zigbert
1646677482
Карасев помня игру соперников в первом круге, когда на поле была настоящая рубка, решил скорей всего перестраховаться.
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Hektor 84
1646679437
Пора бы уже на отдых Палычу! А то глупости чешет.
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