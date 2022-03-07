Семин – о судействе в матче «Динамо» – «Спартак»: «Я бы не давал столько желтых карточек. Это же дерби»

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин раскритиковал работу арбитра Сергея Карасева, обслуживавшего игру 20-го тура РПЛ между «Динамо» и «Спартаком».

«Удаление Варелы? Я бы не давал столько жeлтых карточек. Это же дерби. На мой взгляд, надо дать игрокам вести борьбу, должно быть достаточно много агрессии.

Те жeлтые карточки, что были показаны в начале, мне кажется, были показаны с опережением», – сказал Сeмин.