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Семин – о судействе в матче «Динамо» – «Спартак»: «Я бы не давал столько желтых карточек. Это же дерби»

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин раскритиковал работу арбитра Сергея Карасева, обслуживавшего игру 20-го тура РПЛ между «Динамо» и «Спартаком».

«Удаление Варелы? Я бы не давал столько жeлтых карточек. Это же дерби. На мой взгляд, надо дать игрокам вести борьбу, должно быть достаточно много агрессии.

Те жeлтые карточки, что были показаны в начале, мне кажется, были показаны с опережением», – сказал Сeмин.

  • «Спартак» победил «Динамо» со счетом 2:0.
  • Варела получил красную карточку в конце первого тайма на 4-й компенсированной минуте.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +28607

    silver29 1 час назад

    Семин, футбол это не гладиаторские бои, когда Варела несется как паровоз без тормозов на игрока это уже агрессия на грани безумия ((( Спартаку не нужны травмированные игроки, и правильно Карасев с первых секунд стал гасить излишние эмоции, он держал игру под контролем. К моменту красной карточки динамики были уже далеко в ауте, игры у них не было.

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    Рейтинг: +243

    bomilazdeshnii > silver29 7 минут назад

    Но и не балет.

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