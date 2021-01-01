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«Спартак» впервые за пять месяцев не пропустил в РПЛ

В 20-м туре чемпионата России «Спартак» на выезде обыграл «Динамо» со счетом 2:0.

Для спартаковцев это первый за пять месяцев матч без пропущенных голов в РПЛ.

3 октября 2021 года команда победила «Ахмат» (1:0), после чего соперникам удавалось забивать в девяти играх подряд.

  • «Спартак» идет на 9-м месте в таблице лиги.
  • Следующий соперник – «Краснодар» (13 марта).

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Источник: «Бомбардир»

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