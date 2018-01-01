Деспотович: «Могу повторить, что я лучший. Я всегда лучший»

Нападающий «Арсенала» Джордже Деспотович выступил перед СМИ после матча 20-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:2). Серб забил с пенальти.

«Доволен ли собой? Могу ещe лучше. В следующей игре буду на своeм уровне. У меня был коронавирус, была такая ситуация, что долго не тренировался на первом сборе с «Рубином». Могу ли повторить, что я лучший, как говорил летом? Да. Я всегда лучший», – сказал Деспотович.

Форвард пришел в «Арсенал» зимой как свободный агент.

Его последним клубом был «Рубин».

Контракт Деспотовича с туляками действует 3 года.

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