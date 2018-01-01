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Деспотович: «Могу повторить, что я лучший. Я всегда лучший»

Нападающий «Арсенала» Джордже Деспотович выступил перед СМИ после матча 20-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:2). Серб забил с пенальти.

«Доволен ли собой? Могу ещe лучше. В следующей игре буду на своeм уровне. У меня был коронавирус, была такая ситуация, что долго не тренировался на первом сборе с «Рубином». Могу ли повторить, что я лучший, как говорил летом? Да. Я всегда лучший», – сказал Деспотович.

  • Форвард пришел в «Арсенал» зимой как свободный агент.
  • Его последним клубом был «Рубин».
  • Контракт Деспотовича с туляками действует 3 года.

Бейл, Костанца, Глушенков – в основе «Крыльев Советов» на матч с «Арсеналом»; Смольников, Новосельцев, Деспотович сыграют у гостей

Деспотович вместо «Арсенала» мог оказаться в «Мальорке»

Слуцкий – об уходе из «Рубина» Деспотовича и Игнатьева: «Было понятно, что клуб и игроки не могут быть эффективны вместе»

Источник: «Чемпионат»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +14925

    Hektor 84 18 минут назад

    Лучшие не играют в рпл

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    Рейтинг: +759

    jek718875 52 минуты назад

    Говёшка

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    Рейтинг: +11690

    playsh 1 час назад

    От скромности не умрёт...

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    Рейтинг: +1287

    Vitaga 1 час назад

    вот поэтому тебя и убрали из Рубина

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