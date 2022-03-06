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Деспотович: «Могу повторить, что я лучший. Я всегда лучший»

6 марта 2022, 17:19
7

Нападающий «Арсенала» Джордже Деспотович выступил перед СМИ после матча 20-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:2). Серб забил с пенальти.

«Доволен ли собой? Могу ещe лучше. В следующей игре буду на своeм уровне. У меня был коронавирус, была такая ситуация, что долго не тренировался на первом сборе с «Рубином». Могу ли повторить, что я лучший, как говорил летом? Да. Я всегда лучший», – сказал Деспотович.

  • Форвард пришел в «Арсенал» зимой как свободный агент.
  • Его последним клубом был «Рубин».
  • Контракт Деспотовича с туляками действует 3 года.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Арсенал Деспотович Джордже
Комментарии (7)
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Vitaga
1646577937
вот поэтому тебя и убрали из Рубина
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Plyash
1646578504
От скромности не умрёт...
Ответить
jek718875
1646579573
Говёшка
Ответить
Hektor 84
1646581629
Лучшие не играют в рпл
Ответить
Форвард 79
1646583738
Да конечно он лучший! Если бы не Казахстан играл бы в Реале)) Беньзема просто рад от счастья, что благодаря Казахстану избежал такой мощной конкуренции)))
Ответить
Чоткар Патыр
1646584309
лучший из худших
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zigbert
1646643322
Пока он далек от своей прежней формы. Для любого нападающего лучшей оценкой будут забитые голы.
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