«Нижний Новгород» остался в меньшинстве в первом тайме матча с ЦСКА

В эти минуты проходит матч 20-го тура РПЛ между «Нижним Новгородом» и ЦСКА. На 42-й минуте красную карточку у гостей получил защитник Акош Кешкеш.

Согласно оперативной оценке экс-арбитра РПЛ Игоря Федотова, главный судья матча Павел Кукуян принял правильное решение, удалив венгра за лишение соперника явной возможности забить гол.

ЦСКА, если сыграет вничью, останется на 4-м месте.

«Нижний Новгород» в случае ничьей опередит в таблице «Спартак».

Нижегородцы ни разу в истории не побеждали ЦСКА.

Гбамен, Язиджи, Карраскаль – в основе ЦСКА на матч с «Нижним Новгородом»; Ларсен, Милсон, Эннин выйдут у гостей

Гендиректор «Нижнего Новгорода»: «Должны добыть необходимые очки в матче с ЦСКА»