«Нижний Новгород» остался в меньшинстве в первом тайме матча с ЦСКА

В эти минуты проходит матч 20-го тура РПЛ между «Нижним Новгородом» и ЦСКА. На 42-й минуте красную карточку у гостей получил защитник Акош Кешкеш.
Согласно оперативной оценке экс-арбитра РПЛ Игоря Федотова, главный судья матча Павел Кукуян принял правильное решение, удалив венгра за лишение соперника явной возможности забить гол.
- ЦСКА, если сыграет вничью, останется на 4-м месте.
- «Нижний Новгород» в случае ничьей опередит в таблице «Спартак».
- Нижегородцы ни разу в истории не побеждали ЦСКА.
Источник: Бомбардир.ру