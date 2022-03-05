«Нижний Новгород» остался в меньшинстве в первом тайме матча с ЦСКА

В эти минуты проходит матч 20-го тура РПЛ между «Нижним Новгородом» и ЦСКА. На 42-й минуте красную карточку у гостей получил защитник Акош Кешкеш.

Согласно оперативной оценке экс-арбитра РПЛ Игоря Федотова, главный судья матча Павел Кукуян принял правильное решение, удалив венгра за лишение соперника явной возможности забить гол.