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  • Мостовой – о дерби «Динамо» – «Спартак»: «Кто откроет счет, тот и выиграет»

Мостовой – о дерби «Динамо» – «Спартак»: «Кто откроет счет, тот и выиграет»

5 марта 2022, 10:57
4

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 20-го тура РПЛ против «Динамо».

– «Динамо» – один из лидеров чемпионата России. У «Спартака» вообще есть шансы после поражения в дерби с ЦСКА?

– Шансы есть, и неплохие. Сразу после игры с ЦСКА я сказал, что «Спартак» не заслуживал поражения. Игра была равная, у ЦСКА просто новые футболисты оказались помастеровитее на тот момент.

Кто-то начал говорить, что «Спартак» играл хуже. Но как хуже, если и по статистике, и по моментам он «армейцам» не уступил? Забей Промес свой мяч в первом тайме, ушли бы на перерыв ведя в счете.

– С «Динамо» увидим такой же «Спартак»?

– Думаю, с «Динамо» будет такая же игра. Скорее всего, кто первый откроет счет, тот и выиграет.

Я видел «Динамо» с «Химками», и если бы вторые были бы поудачливее, могли бы забить в первом тайме. Мастерства и мотивации не хватило.

А у «Динамо» эта мотивация есть. Это единственная команда, которая преследует «Зенит».

– «Спартак» в промежутках между дерби вынес «Кубань» – 6:1.

– Кубковая игра показала, что «Спартак» прорвало. Да, выиграли у «Кубани»... Но «Кубань» до этого момента обыграла многие команды.

И «Енисей» четыре забил «Локомотиву», на всякий случай. Многие и не знают, где сейчас «Енисей» играет.

«Спартак» мало того, что шесть забил, так еще и играли хорошо. Я надеюсь, что и с «Динамо» может прорвать.

– Сможете дать точный прогноз на матч «Динамо» – «Спартак».

– Надо узнать составы, в день игры будет проще говорить. Но скажу, что «Спартак» не проиграет.

  • Матч состоится в воскресенье в 19:00 мск.
  • «Динамо» идет в РПЛ на 2-м месте, а «Спартак» – на 9-м.

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Источник: «Комсомольская правда»
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Мостовой Александр
Комментарии (4)
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Vitaga
1646470370
Спартак проиграет....
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portero
1646485742
а я думаю Динамо выиграет, так что Спартак проиграет...
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Борисыч1
1646492489
Старейшее дерби не предсказуемо. И первый гол ничего не решит. Если кому интересно, моё ИМХО - 3:0 в пользу Динамо. Просто потому, что мы после паузы у всех выигрываем 3:0 ))
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Hektor 84
1646512043
Дурь сморозил! Это дерби и все может перевернуться в любую сторону. И этот клоун ноет что его не зовет к себе не один клуб рпл.
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