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Мостовой – о дерби «Динамо» – «Спартак»: «Кто откроет счет, тот и выиграет»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 20-го тура РПЛ против «Динамо».

– «Динамо» – один из лидеров чемпионата России. У «Спартака» вообще есть шансы после поражения в дерби с ЦСКА?

– Шансы есть, и неплохие. Сразу после игры с ЦСКА я сказал, что «Спартак» не заслуживал поражения. Игра была равная, у ЦСКА просто новые футболисты оказались помастеровитее на тот момент.

Кто-то начал говорить, что «Спартак» играл хуже. Но как хуже, если и по статистике, и по моментам он «армейцам» не уступил? Забей Промес свой мяч в первом тайме, ушли бы на перерыв ведя в счете.

– С «Динамо» увидим такой же «Спартак»?

– Думаю, с «Динамо» будет такая же игра. Скорее всего, кто первый откроет счет, тот и выиграет.

Я видел «Динамо» с «Химками», и если бы вторые были бы поудачливее, могли бы забить в первом тайме. Мастерства и мотивации не хватило.

А у «Динамо» эта мотивация есть. Это единственная команда, которая преследует «Зенит».

– «Спартак» в промежутках между дерби вынес «Кубань» – 6:1.

– Кубковая игра показала, что «Спартак» прорвало. Да, выиграли у «Кубани»... Но «Кубань» до этого момента обыграла многие команды.

И «Енисей» четыре забил «Локомотиву», на всякий случай. Многие и не знают, где сейчас «Енисей» играет.

«Спартак» мало того, что шесть забил, так еще и играли хорошо. Я надеюсь, что и с «Динамо» может прорвать.

– Сможете дать точный прогноз на матч «Динамо» – «Спартак».

– Надо узнать составы, в день игры будет проще говорить. Но скажу, что «Спартак» не проиграет.

  • Матч состоится в воскресенье в 19:00 мск.
  • «Динамо» идет в РПЛ на 2-м месте, а «Спартак» – на 9-м.

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Источник: «Комсомольская правда»

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Сегодня, 10:57
Комментарии1
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    Рейтинг: +14299

    Cleaner 23 минуты назад

    Мостовой, открыть счет может и Спартак. Но выиграет то все равно ЦСКА!!!!!!!!!!!!!!!!!...)))

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