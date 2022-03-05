Карпин – о расширении РПЛ: «Оно, скорее всего, будет нужно»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин допускает, что потребуется увеличить число команд в РПЛ.
– Как относитесь к увеличению количества команд в лиге?
– Оно, скорее всего, будет нужно. На сегодняшний день у нас нет еврокубков. У нас не будет пауз на две недели на сборную.
30 туров можно сыграть за шесть месяцев. А остальные шесть месяцев что делать?
- По информации «РБ Спорт», клубы обсудят возможное расширение с сезона-2023/24.
- Идею уже публично поддержали руководители «Краснодара», «Уфы» и «Арсенала».
Источник: «Спорт-Экспресс»