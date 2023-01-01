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Карпин – о расширении РПЛ: «Оно, скорее всего, будет нужно»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин допускает, что потребуется увеличить число команд в РПЛ.

– Как относитесь к увеличению количества команд в лиге?

– Оно, скорее всего, будет нужно. На сегодняшний день у нас нет еврокубков. У нас не будет пауз на две недели на сборную.

30 туров можно сыграть за шесть месяцев. А остальные шесть месяцев что делать?

  • По информации «РБ Спорт», клубы обсудят возможное расширение с сезона-2023/24.
  • Идею уже публично поддержали руководители «Краснодара», «Уфы» и «Арсенала».

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 10:20
Комментарии5
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    Рейтинг: +14299

    Cleaner 18 минут назад

    Скорее всего Спартак вылетит в ФНЛ. Поэтому скорее всего, расширение РПЛ будет нужно. Чтобы сохранить эту самобытную команду в нашем высшем дивизионе...)

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    Рейтинг: +59592

    portero 1 час назад

    но две команды или хотя бы одна на вылет однозначно, пусть новые включают лучше....

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    Рейтинг: +14299

    Cleaner > portero 17 минут назад

    Вы не хотите, чтобы Спартак остался в РПЛ???

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    Рейтинг: +43

    гор ген 1 час назад

    армения казахстан беларусь венесуэла это ваше

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    Рейтинг: +59592

    portero > гор ген 1 час назад

    ну а тебя то зачем наше интересует???

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