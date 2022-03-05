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Карпин – о расширении РПЛ: «Оно, скорее всего, будет нужно»

5 марта 2022, 10:20
7

Главный тренер сборной России Валерий Карпин допускает, что потребуется увеличить число команд в РПЛ.

– Как относитесь к увеличению количества команд в лиге?

– Оно, скорее всего, будет нужно. На сегодняшний день у нас нет еврокубков. У нас не будет пауз на две недели на сборную.

30 туров можно сыграть за шесть месяцев. А остальные шесть месяцев что делать?

  • По информации «РБ Спорт», клубы обсудят возможное расширение с сезона-2023/24.
  • Идею уже публично поддержали руководители «Краснодара», «Уфы» и «Арсенала».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Карпин Валерий
Комментарии (7)
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гор ген
1646466128
армения казахстан беларусь венесуэла это ваше
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portero
1646466197
но две команды или хотя бы одна на вылет однозначно, пусть новые включают лучше....
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САДЫЧОК
1646478095
Нужно уменьшить до 8 команд и играть в 4 круга ! Уже не интересно наблюдать за матчами , а они хотят увеличить до Шинника !
Ответить
Нас Много
1646483427
Давайте футбол из бизнеса снова переведём в спорт.
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zigbert
1646495229
В чем то Карпин прав.
Ответить
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