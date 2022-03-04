Пименов: «Худяков спас «Локомотив» от 0:8 от «Енисея». Жуткое зрелище. Москвичи не готовы»

Бывший форвард «Локомотива» Руслан Пименов раскритиковал команду после поражения в 1/8 финала Кубка России от «Енисея» (0:4). Красноярцы представляют ФНЛ.

«Только вратарь «Локомотива» спас от 0:8, 0:7. Жуткое зрелище. Очень непросто смотреть было. Кроме Рифата Жемалетдинова и вратаря, мне не понравилось у «Локомотива» вообще все.

«Енисей» точно не должен занимать девятое место в ФНЛ. Они должны бороться за четверку. На сегодняшний день «Енисей» показал, что он наголову сильнее «Локомотива».

«Локомотив» не готов к возобновлению сезона ни тактически, ни физически. Ты обязан обыгрывать ФНЛ», – сказал Пименов.