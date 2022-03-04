Селюк предложил расширить РПЛ за счет белорусских и казахстанских клубов

Агент Дмитрий Селюк считает неминуемым реформирование российского футбола в связи с санкциями.

– Восстановление экономики это не вопрос одного дня. Можем ли мы говорить, что спрос и цены на россиян вырастут?

– Я думаю, наоборот уменьшатся. Зарплаты точно уменьшатся. Учитывая текущую ситуацию, РФС пора вводить увеличение количества команд.

Может быть, стоит подтянуть чемпиона Белоруссии и Казахстана. Или несколько команд из этих стран.

Сборная не играет, клубы отлучены от еврокубков. Поэтому сезон-2022/23 нужно проводить именно такой чемпионат – 18-20 клубов.

– И легионеры будут приезжать?

– Думаю, все равно будут приезжать. Мы видим, что российские клубы привозят возрастного игрока из Европы, который там не играл. Здесь он может играть, уровень позволяет.

А сейчас надо будет спортивным директорам и скаутам отслеживать действительно молодых, талантливых и хороших игроков, которые приедут не за большие деньги, но будут биться и уходить в Европу.