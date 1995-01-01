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    «Локомотив» проиграл 6 из 7 последних матчей. У клуба одна победа с октября

    «Локомотив» разгромно проиграл «Енисею» (0:4) в матче 1/8 финала Кубка России.

    Московский клуб в семи последних матчах во всех турнирах потерпел шесть поражений и одержал лишь одну победу (2:0 с «Уфой»).

    «Локомотив» одержал одну победу с октября 2021 года. На этом отрезке клуб провел девять матчей, потерпел шесть поражений и дважды сыграл вничью.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +14793

      Hektor 84 39 минут назад

      Да уж Локо придется тяжело. Нагнали не понятных немцев с идиотом цорном. Набрали футболистов в кредит, а теперь они еще и разбегутся и бабло никто не компенсирует.

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      Рейтинг: +16148

      Garrincha58 1 час назад

      вот так вот доверяться недобиткам 45 года

      1
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      Рейтинг: +59585

      portero 1 час назад

      под откос отправила его команда манаХеров...

      2
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      Рейтинг: +3032

      m40 1 час назад

      Серб Николич бы не сбежал как эти

      2
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      Рейтинг: +3877

      PAREVG. 2 часа назад

      Надо сказать "большое спасибо" Плутнику, за то что позвал Цорна. А Цорну, за тех кого привел за собой, за "отличные" трансферы, за развал команды, и верный путь в ФНЛ.

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