«Локомотив» проиграл 6 из 7 последних матчей. У клуба одна победа с октября

Да уж Локо придется тяжело. Нагнали не понятных немцев с идиотом цорном. Набрали футболистов в кредит, а теперь они еще и разбегутся и бабло никто не компенсирует.
«Локомотив» разгромно проиграл «Енисею» (0:4) в матче 1/8 финала Кубка России.
Московский клуб в семи последних матчах во всех турнирах потерпел шесть поражений и одержал лишь одну победу (2:0 с «Уфой»).
«Локомотив» одержал одну победу с октября 2021 года. На этом отрезке клуб провел девять матчей, потерпел шесть поражений и дважды сыграл вничью.
- 1 марта команду покинул главный тренер Маркус Гисдоль.
- Исполняющим обязанности главного тренера назначен Дмитрий Лоськов.
- Командой руководит Марвин Комппер, у которого нет лицензии Pro.
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