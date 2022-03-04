«Локомотив» проиграл 6 из 7 последних матчей. У клуба одна победа с октября

«Локомотив» разгромно проиграл «Енисею» (0:4) в матче 1/8 финала Кубка России.

Московский клуб в семи последних матчах во всех турнирах потерпел шесть поражений и одержал лишь одну победу (2:0 с «Уфой»).

«Локомотив» одержал одну победу с октября 2021 года. На этом отрезке клуб провел девять матчей, потерпел шесть поражений и дважды сыграл вничью.

1 марта команду покинул главный тренер Маркус Гисдоль.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Дмитрий Лоськов.

Командой руководит Марвин Комппер, у которого нет лицензии Pro.

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