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  • Семак: «Благодарен Ракицкому за эти три года. Его роль в достижении результатов была очень большой»

Семак: «Благодарен Ракицкому за эти три года. Его роль в достижении результатов была очень большой»

3 марта 2022, 23:17
11

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об уходе из клуба защитника Ярослава Ракицкого.

«Ярослав попросил несколько дней для решения своих вопросов. Вчера он встречался с нашим руководством и там они достигли решения о расторжении контракта.

Я благодарен Ярославу за эти три года. Его роль в достижении результатов была очень большой», – сказал Семак.

  • Украинец выступал за «Зенит» с января 2019-го по март 2022-го года.
  • Ракицкий забил 7 голов и сделал 11 ассистов в 108 матчах.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Ракицкий Ярослав Семак Сергей
Комментарии (11)
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житель СПб
1646339413
Ярослав - позитивный, хороший парень. То многое хорошее, что он сделал для Зенита - мы не забудем. Он принял свое решение . Удачи и благополучия ему в будущем.
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kazak1975
1646342377
Ярик- молодец. Так и надо: за команду- до победы, за семью- до конца! Мирного неба ему и семье.
Ответить
_Marqella_
1646352801
Кто бы что не говорил, Раке спасибо....
Ответить
petrucho-spb
1646367537
Ярик спасибо. Отдохни и возвращайся,
Ответить
Ганнибал Лектор
1646368276
Спасибо за всё, Ярик!
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ААМ
1646370725
Ракицкий сделал свое дело и имеет право уйти.
Ответить
ab15488
1646381569
Профи, человечище
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ZENIT-59
1646388508
Обидно,что политика опять вмешивается в спорт.Очень жаль ,Ракитский мог ещё поиграть.Как мы ещё и Анатолия Тимощука не потеряли.Он как помощник очень хорош!
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zigbert
1646417213
Особенно ярко Ракицкий выглядел в начале карьеры в Зените.
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