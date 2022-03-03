Семак: «Благодарен Ракицкому за эти три года. Его роль в достижении результатов была очень большой»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об уходе из клуба защитника Ярослава Ракицкого.
«Ярослав попросил несколько дней для решения своих вопросов. Вчера он встречался с нашим руководством и там они достигли решения о расторжении контракта.
Я благодарен Ярославу за эти три года. Его роль в достижении результатов была очень большой», – сказал Семак.
- Украинец выступал за «Зенит» с января 2019-го по март 2022-го года.
- Ракицкий забил 7 голов и сделал 11 ассистов в 108 матчах.
Источник: Sport24