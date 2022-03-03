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    Семак: «Благодарен Ракицкому за эти три года. Его роль в достижении результатов была очень большой»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об уходе из клуба защитника Ярослава Ракицкого.

    «Ярослав попросил несколько дней для решения своих вопросов. Вчера он встречался с нашим руководством и там они достигли решения о расторжении контракта.

    Я благодарен Ярославу за эти три года. Его роль в достижении результатов была очень большой», – сказал Семак.

    • Украинец выступал за «Зенит» с января 2019-го по март 2022-го года.
    • Ракицкий забил 7 голов и сделал 11 ассистов в 108 матчах.

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    Источник: Sport24

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    03.03.2022 23:17
    Комментарии8
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      Рейтинг: +259

      russkiisergei 38 минут назад

      ХОХОЛ одним словом!!!

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      Рейтинг: +384

      kazak1975 1 час назад

      Ярик- молодец. Так и надо: за команду- до победы, за семью- до конца! Мирного неба ему и семье.

      1
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      Рейтинг: +14567

      житель СПб 1 час назад

      Ярослав - позитивный, хороший парень. То многое хорошее, что он сделал для Зенита - мы не забудем. Он принял свое решение . Удачи и благополучия ему в будущем.

      0
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      Рейтинг: +4744

      FENIX-SL > житель СПб 1 час назад

      ого!
      от тебя бывают адекватные комментарии!

      1
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      Рейтинг: +14567

      житель СПб > FENIX-SL 55 минут назад

      И все равно - брысь!

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      Рейтинг: +4744

      FENIX-SL > житель СПб 34 минуты назад

      закусывай, мужик)
      береги здоровье

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      Рейтинг: +6266

      Semenycch 1 час назад

      Ярослав по настоящему отдавался футболу, бился на совесть.

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      Рейтинг: +4744

      FENIX-SL 1 час назад

      ну щас налетят националисты в комментариях

      респект за это обращение Семака!

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