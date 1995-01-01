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    Медведев: «Ловрен уйдет? Антизенитовская провокация. Он восстанавливается после травмы в Хорватии»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о желании защитника Деяна Ловрена расторгнуть контракт с клубом.

    «Что касается публикации о желании Ловрена разорвать контракт, считаю, это антизенитовская провокационная публикация. Не знаю, кому в данной ситуации нужно раскачивать лодку.

    Деян сейчас в Хорватии, где проходит восстановление после травмы голеностопа. И это восстановление близко к завершению. Я с ним разговариваю ежедневно. И в среду после этой публикации у него было точно такое же возмущение, как и у меня, и у всех болельщиков «Зенита».

    Он мне сказал, что остается лояльным и преданным клубу. И как только восстановление с его личным физиотерапевтом закончится, он сразу приедет в Санкт-Петербург», — сказал Медведев.

    • Хорват выступает за «Зенит» с 2020 года.
    • В этом сезоне он провел 19 матчей.
    • Контракт Ловрена с клубом действует до 2023 года.

    Медведев – о желании Ловрена расторгнуть контракт с «Зенитом»: «Чушь и провокация»

    Ловрен планирует расторгнуть контракт с «Зенитом»

    Семак: «У Крицюка небольшие проблемы. Серьезные только у Ловрена»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:51
    Комментарии1
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      Рейтинг: +13259

      Barmaleushka 12 минут назад

      Пущай подольше восстанавливается .

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