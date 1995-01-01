Медведев: «Ловрен уйдет? Антизенитовская провокация. Он восстанавливается после травмы в Хорватии»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о желании защитника Деяна Ловрена расторгнуть контракт с клубом.

«Что касается публикации о желании Ловрена разорвать контракт, считаю, это антизенитовская провокационная публикация. Не знаю, кому в данной ситуации нужно раскачивать лодку.

Деян сейчас в Хорватии, где проходит восстановление после травмы голеностопа. И это восстановление близко к завершению. Я с ним разговариваю ежедневно. И в среду после этой публикации у него было точно такое же возмущение, как и у меня, и у всех болельщиков «Зенита».

Он мне сказал, что остается лояльным и преданным клубу. И как только восстановление с его личным физиотерапевтом закончится, он сразу приедет в Санкт-Петербург», — сказал Медведев.

Хорват выступает за «Зенит» с 2020 года.

В этом сезоне он провел 19 матчей.

Контракт Ловрена с клубом действует до 2023 года.

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