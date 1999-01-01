Ловрен планирует расторгнуть контракт с «Зенитом»

Пусть валит этот косячник.
Защитник «Зенита» Деян Ловрен не планирует оставаться в клубе. Он хочет расторгнуть контракт, который действует до 2023 года.
Сейчас хорват заграницей, где восстанавливается после травмы, и возвращаться в Россию не хочет.
- «Зенит» уже покинул другой центральный защитник Ярослав Ракицкий.
- Ловрен в «Зените» с 2020 года, брал с командой РПЛ.
- «Зенит» лидирует в РПЛ.
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