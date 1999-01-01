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    Ловрен планирует расторгнуть контракт с «Зенитом»

    Защитник «Зенита» Деян Ловрен не планирует оставаться в клубе. Он хочет расторгнуть контракт, который действует до 2023 года.

    Сейчас хорват заграницей, где восстанавливается после травмы, и возвращаться в Россию не хочет.

    • «Зенит» уже покинул другой центральный защитник Ярослав Ракицкий.
    • Ловрен в «Зените» с 2020 года, брал с командой РПЛ.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 19:14
    Комментарии8
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      Рейтинг: -46

      ПалкоВводецъ_1 3 минуты назад

      Пусть валит этот косячник.

      0
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      Рейтинг: +527

      I'll be back 7 минут назад

      Ничего не потеряем. В договоре есть статья о досрочном расторжении контракта. Плати.
      Есть Нурали Латып

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6244

      Semenycch 9 минут назад

      Скатертью - дорога.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1093

      Toomans 22 минуты назад

      Нуу...лично себя ловлю на мысли, что и вспомнить особо-то нечего. Не привнес в игру чего-то такого, что модно было бы сожалеть об его уходе.

      3
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      Рейтинг: +321

      Конопляных дел мастер 32 минуты назад

      Ну это даже хорошая новость. Меньше привозов будет.

      4
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      Рейтинг: +3340

      minaev23 35 минут назад

      Интересный чемпионат нас ожидает без всей этой дорогостоящей компании. Почти всё команды будут равны.

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      Рейтинг: +3978

      Snek > minaev23 13 минут назад

      Ну тянуть будет тот, кто лучше всех вложился в свою школу.
      Деда Вову ругали за то, что он лимит не давал отменить, теперь и лимит не нужен :))))

      1
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      Рейтинг: +4900

      TOMSON 44 минуты назад

      А компенсацию никто не хочет заплатить?

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