Ловрен планирует расторгнуть контракт с «Зенитом»

Защитник «Зенита» Деян Ловрен не планирует оставаться в клубе. Он хочет расторгнуть контракт, который действует до 2023 года.

Сейчас хорват заграницей, где восстанавливается после травмы, и возвращаться в Россию не хочет.

«Зенит» уже покинул другой центральный защитник Ярослав Ракицкий.

Ловрен в «Зените» с 2020 года, брал с командой РПЛ.

«Зенит» лидирует в РПЛ.

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