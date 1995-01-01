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    В «Химках» поддержали открытие трансферного окна в России из-за отъезда легионеров

    Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о возможном открытии трансферного окна в России для внутренних переходов из-за ухода легионеров.

    «Будет логично открыть внутреннее трансферное окно. Если через 10 дней будет решение, что легионеры смогут разрывать контракты без санкций, то будет правильно сделать так, чтобы можно было заявить российских игроков», – сказал Терюшков

    Ранее сообщалось, что УЕФА и ФИФА в течение 7-10 дней разрешат иностранцам разорвать контракты с клубами РПЛ без последствий.

    • Россия на прошлой неделе начала спецоперацию на Украине.
    • УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.
    • ФИФА и УЕФА отстранили сборную и клубы от международных турниров.

    Терюшков: «Легионеры «Химок» не планируют уходить, с этим все нормально»

    Жирков выложил фото с лозунгом «За освобождение всех угнетенных народов, стонущих под игом гитлеровской тирании»

    «Химки» подтвердили возвращение 22-го тура РПЛ на 19-20 марта

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12623

      Fusballer 48 минут назад

      И зарплаты сделать как средние по России. А то на таком фоне миллионы долларов - это звездец.

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