Клубы РПЛ просят разрешить внутренние трансферы из-за отъезда легионеров («СЭ»)

Клубы РПЛ просят открыть трансферное окно для внутренних переходов, сообщает «Спорт-Экспресс».

Такая инициатива обсуждалась на собрании руководителей клубов 2 марта. Клубы обеспокоены возможным отъездом иностранцев и сокращением обоймы игроков и предлагают разрешить трансферы между РПЛ, ФНЛ и ПФЛ уже весной.

Ранее сообщалось, что УЕФА и ФИФА в течение 7-10 дней разрешат иностранцам разорвать контракты с клубами РПЛ без последствий.