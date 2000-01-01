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    Клубы РПЛ просят разрешить внутренние трансферы из-за отъезда легионеров («СЭ»)

    Клубы РПЛ просят открыть трансферное окно для внутренних переходов, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Такая инициатива обсуждалась на собрании руководителей клубов 2 марта. Клубы обеспокоены возможным отъездом иностранцев и сокращением обоймы игроков и предлагают разрешить трансферы между РПЛ, ФНЛ и ПФЛ уже весной.

    Ранее сообщалось, что УЕФА и ФИФА в течение 7-10 дней разрешат иностранцам разорвать контракты с клубами РПЛ без последствий.

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    В «Химках» поддержали открытие трансферного окна в России из-за отъезда легионеров

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:59
    Комментарии7
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      Рейтинг: +585

      v.v.navashinsky 35 минут назад

      В РПЛ нужно сделать,как в КХЛ.Игроки переходят из клуба в клуб по ходу сезона без ограничений,обмен игроками между клубами.Нечего подписывать контракты на 10 лет вперед(платить з/п как получают обычные люди,составлять трудовые договора,и убрать космические зарплаты,установить премиальные за личный вклад каждого футболиста по отдельности),а потом выплачивать компенсации.Если тренер видит,что игрок не вписывается в игру команды,зачем его держать,и платить ему деньги.А легионеры уезжают,пускай уезжают.Такого приема и предложений в Европе никто им не сделает.А то придумали какие то трансферные окна!!!

      2
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      Рейтинг: +18797

      derrik2000 > v.v.navashinsky 33 минуты назад

      Согласен.
      Теперь мы фактически ВНГЕ УЕФА и ФИФА, так что давайте "играть по своим правилам".
      И деньги клубы сэкономят, не расплачиваясь за ошибки трансферной кампании, и ПОЛУЧКИ футболёров будут именно за их ИГРУ, и тренерам будет предоставлен "творческий простор".
      Правда, где они сейчас, эти ТРЕНЕРЫ... (((
      Ну, а вдруг появятся???

      1
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      Рейтинг: +585

      v.v.navashinsky > derrik2000 27 минут назад

      Если никто ничего делать не будет-конечно они не появятся.По крайней мере тренеров уровня СССР еще не будет долго.

      0
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      Рейтинг: +28468

      silver29 54 минуты назад

      Было бы логично снизить зарплаты когда Родине тяжело, и жить скромнее.

      4
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      Рейтинг: +4703

      FENIX-SL > silver29 10 минут назад

      не логично
      потерпи чуток
      продукты и твой любимый алкоголь постепенно взлетают в цене
      это еще не предел
      народ нашей страны видимо должен страдать за амбиции властей

      а Родина живет скромнее уже лет 80
      а нынешний кризис будет сравним разве что с восстановлением после ВОВ
      но ты кричи про нацистов где то там, когда наш народ свои же притязают

      1
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      Рейтинг: +7

      Nihatik 1 час назад

      Делайте уже всё что хотите, всем абсолютно всё равно. С начало остались без фанатов, теперь без иностранных футболистов.

      2
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      Рейтинг: +13473

      Skull_Boy 1 час назад

      Толку то, если у нас каждый 2й кривоногий

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