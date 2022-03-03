Клубы РПЛ просят разрешить внутренние трансферы из-за отъезда легионеров («СЭ»)

Клубы РПЛ просят открыть трансферное окно для внутренних переходов, сообщает «Спорт-Экспресс».
Такая инициатива обсуждалась на собрании руководителей клубов 2 марта. Клубы обеспокоены возможным отъездом иностранцев и сокращением обоймы игроков и предлагают разрешить трансферы между РПЛ, ФНЛ и ПФЛ уже весной.
Ранее сообщалось, что УЕФА и ФИФА в течение 7-10 дней разрешат иностранцам разорвать контракты с клубами РПЛ без последствий.
- УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.
- ФИФА и УЕФА отстранили сборную и клубы от международных турниров.
Источник: «Спорт-Экспресс»