Клубы РПЛ просят разрешить внутренние трансферы из-за отъезда легионеров («СЭ»)

В РПЛ нужно сделать,как в КХЛ.Игроки переходят из клуба в клуб по ходу сезона без ограничений,обмен игроками между клубами.Нечего подписывать контракты на 10 лет вперед(платить з/п как получают обычные люди,составлять трудовые договора,и убрать космические зарплаты,установить премиальные за личный вклад каждого футболиста по отдельности),а потом выплачивать компенсации.Если тренер видит,что игрок не вписывается в игру команды,зачем его держать,и платить ему деньги.А легионеры уезжают,пускай уезжают.Такого приема и предложений в Европе никто им не сделает.А то придумали какие то трансферные окна!!!
Клубы РПЛ просят открыть трансферное окно для внутренних переходов, сообщает «Спорт-Экспресс».
Такая инициатива обсуждалась на собрании руководителей клубов 2 марта. Клубы обеспокоены возможным отъездом иностранцев и сокращением обоймы игроков и предлагают разрешить трансферы между РПЛ, ФНЛ и ПФЛ уже весной.
Ранее сообщалось, что УЕФА и ФИФА в течение 7-10 дней разрешат иностранцам разорвать контракты с клубами РПЛ без последствий.
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