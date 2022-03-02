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  • Колосков: «Не исключаю, что подтянем в РПЛ клубы из Белоруссии и Казахстана»

Колосков: «Не исключаю, что подтянем в РПЛ клубы из Белоруссии и Казахстана»

2 марта 2022, 19:23
4

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поговорил о будущем РПЛ в условиях санкций. Он не исключает появления клубов из других стран.

«Не надо делать резких шагов, надо осмотреться, прошло три дня после введения санкций, необходимо вникнуть, понять, что делать и какие коррективы ввести.

Два-три клуба белорусских или казахстанских к себе подтянем, и таким образом исключим российские из нашего чемпионата, которые займут последние места в турнирной таблице, потому что не может быть сначала 16 команд, а потом резко 22 – нет времени играть. Нужно подождать до мая, РФС к этому времени какую-то генеральную линию проведет. Но я не исключаю, что такое может случиться», – сказал Колосков.

  • ФИФА и УЕФА отстранили сборную и клубы от международных турниров.
  • Спонсоры многих клубов РПЛ попали под санкции.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Белоруссия. Высшая лига
Комментарии (4)
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Best_forever
1646240281
Старческий маразм!
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Zlatan2718
1646243948
ещё Туркменбаши обещал
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Lilipyt
1646243981
Нафига там что чемпионаты закрылись. Может лучше уже крымские клубы подтянуть?!
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Plyash
1646245422
Кто бы тебя к пенсии подтянул,чмо почётное.Ещё в СССР достал,долгожитель футбольный.
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