Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай стадион по фото со спутника
    Тест: угадай стадион по фото со спутника
    2 Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    3 Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»

    Колосков: «Не исключаю, что подтянем в РПЛ клубы из Белоруссии и Казахстана»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поговорил о будущем РПЛ в условиях санкций. Он не исключает появления клубов из других стран.

    «Не надо делать резких шагов, надо осмотреться, прошло три дня после введения санкций, необходимо вникнуть, понять, что делать и какие коррективы ввести.

    Два-три клуба белорусских или казахстанских к себе подтянем, и таким образом исключим российские из нашего чемпионата, которые займут последние места в турнирной таблице, потому что не может быть сначала 16 команд, а потом резко 22 – нет времени играть. Нужно подождать до мая, РФС к этому времени какую-то генеральную линию проведет. Но я не исключаю, что такое может случиться», – сказал Колосков.

    • Россия на прошлой неделе начала спецоперацию на Украине.
    • ФИФА и УЕФА отстранили сборную и клубы от международных турниров.
    • Спонсоры многих клубов РПЛ попали под санкции.

    Польский футбольный союз призвал поляков покинуть чемпионат России (Metaratings)

    Ловрен планирует расторгнуть контракт с «Зенитом»

    Все легионеры покинут «Краснодар». Их подговорил Крыховяк (Иван Карпов)

    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:23
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +23679

      bset 2 минуты назад

      Переведу с почетнопрезидентского на русский: "У нас проблемы с деньгами, поэтому оставшиеся потратим на белорусские и казахстанские клубы"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      Best_forever 4 минуты назад

      Старческий маразм!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94470
    #3
    Рубик Докоян
    77208
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68892
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11