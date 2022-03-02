Колосков: «Не исключаю, что подтянем в РПЛ клубы из Белоруссии и Казахстана»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поговорил о будущем РПЛ в условиях санкций. Он не исключает появления клубов из других стран.

«Не надо делать резких шагов, надо осмотреться, прошло три дня после введения санкций, необходимо вникнуть, понять, что делать и какие коррективы ввести.

Два-три клуба белорусских или казахстанских к себе подтянем, и таким образом исключим российские из нашего чемпионата, которые займут последние места в турнирной таблице, потому что не может быть сначала 16 команд, а потом резко 22 – нет времени играть. Нужно подождать до мая, РФС к этому времени какую-то генеральную линию проведет. Но я не исключаю, что такое может случиться», – сказал Колосков.