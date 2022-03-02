Колосков: «Призываю поставить РПЛ на паузу. Мы не знаем последствий санкций»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков призвал приостановить чемпионат России из-за санкций.

«Сейчас проблемы не только у Леонида Федуна, но и других госструктур. Все-таки такой прибыли не будет. Все может измениться, но не коренным образом.

Я не думаю, что дойдет дело до продаж команд. Может, внесут какие-то коррективы в бюджеты клубов для начала, а там видно будет. Сегодня, опять же, я убежден, что не будет массового оттока владельцев клубов: Галицкого, Федуна и других.

Я призываю к простому – сделать паузу до конца сезона, осмотреться, санкции только ввели, мы не знаем их последствий. Конечно, умные люди кое-что просчитали, но надо это проверить на практике.

Надо не суетится, не торопиться, поставить сезон на паузу, затем на основании анализа и перспектив будущего принимать решение по всем направлениям», – сказал Колосков.