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  • Колосков: «Призываю поставить РПЛ на паузу. Мы не знаем последствий санкций»

Колосков: «Призываю поставить РПЛ на паузу. Мы не знаем последствий санкций»

2 марта 2022, 14:19
12

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков призвал приостановить чемпионат России из-за санкций.

«Сейчас проблемы не только у Леонида Федуна, но и других госструктур. Все-таки такой прибыли не будет. Все может измениться, но не коренным образом.

Я не думаю, что дойдет дело до продаж команд. Может, внесут какие-то коррективы в бюджеты клубов для начала, а там видно будет. Сегодня, опять же, я убежден, что не будет массового оттока владельцев клубов: Галицкого, Федуна и других.

Я призываю к простому – сделать паузу до конца сезона, осмотреться, санкции только ввели, мы не знаем их последствий. Конечно, умные люди кое-что просчитали, но надо это проверить на практике.

Надо не суетится, не торопиться, поставить сезон на паузу, затем на основании анализа и перспектив будущего принимать решение по всем направлениям», – сказал Колосков.

  • ФИФА и УЕФА отстранили сборную и клубы от международных турниров.
  • Спонсоры многих клубов РПЛ попали под санкции.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (12)
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САДЫЧОК
1646220583
Всё идет , тому ! Какой дурак сейчас будет выплачивать зарплаты игрокам сотрудникам и расходы клубов ?!
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R_a_i_n
1646220887
Я считаю, нужно разрывать контракты со всеми легионерами, пусть домой едут. На несколько порядков снижать зарплаты наших игроков. Освободившиеся деньги отправить на развитие детско-юношеского футбола. Нужно что бы любой ребенок абсолютно бесплатно мог заниматься футболом. Тот, что происходит сейчас это мракобесие.
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Garrincha58
1646225929
не стоит идти на поводу этих санкций эти твари из ЕС только и ждут этого надо доиграть этот ЧР а летом всё и вся взвесить благо никто и никого торопить не будет и ЧМ и ЕК и ЛН у нас полно свободного времени чтобы решить кто и с кем будет соревноваться в РПЛ А что касается Федуна ну вот не поверю что он за эти дни потерял 80 % своего капитала
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jek718875
1646227434
Все, кина не будет,электричество кончилось...
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ААМ
1646228159
Колосков видимо по возрасту не в теме.
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jek718875
1646228518
Футбол на паузе, как жизнь без водки, не, не пойдет!
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portero
1646228893
Шёл бы ты в карантин, ковидный, может ещё и не жрать, а думать о сранкциях???
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Soccerdealer63
1646232695
Вячеслав Иваныч... не гоните пургу! Вы уже ничего не можете "ставить или не ставить на паузу" в футболе. У нас уже вся страна стоит на паузе!
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Кузьмич на трибуне
1646241972
Вполне разумное предложение. Большинство клубов лишится половины своих составов . На два месяца сделать паузу и доиграть чемпионат летом. Переходить на Весна -Осень.
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Hektor 84
1646330793
Надо нашим клубам в ответ на их санкции забить на ффп
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