Колосков: «Призываю поставить РПЛ на паузу. Мы не знаем последствий санкций»

не стоит идти на поводу этих санкций эти твари из ЕС только и ждут этого надо доиграть этот ЧР а летом всё и вся взвесить благо никто и никого торопить не будет и ЧМ и ЕК и ЛН у нас полно свободного времени чтобы решить кто и с кем будет соревноваться в РПЛ А что касается Федуна ну вот не поверю что он за эти дни потерял 80 % своего капитала
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков призвал приостановить чемпионат России из-за санкций.
«Сейчас проблемы не только у Леонида Федуна, но и других госструктур. Все-таки такой прибыли не будет. Все может измениться, но не коренным образом.
Я не думаю, что дойдет дело до продаж команд. Может, внесут какие-то коррективы в бюджеты клубов для начала, а там видно будет. Сегодня, опять же, я убежден, что не будет массового оттока владельцев клубов: Галицкого, Федуна и других.
Я призываю к простому – сделать паузу до конца сезона, осмотреться, санкции только ввели, мы не знаем их последствий. Конечно, умные люди кое-что просчитали, но надо это проверить на практике.
Надо не суетится, не торопиться, поставить сезон на паузу, затем на основании анализа и перспектив будущего принимать решение по всем направлениям», – сказал Колосков.
- Россия на прошлой неделе начала спецоперацию на Украине.
- ФИФА и УЕФА отстранили сборную и клубы от международных турниров.
- Спонсоры многих клубов РПЛ попали под санкции.
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