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    Колосков: «Призываю поставить РПЛ на паузу. Мы не знаем последствий санкций»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков призвал приостановить чемпионат России из-за санкций.

    «Сейчас проблемы не только у Леонида Федуна, но и других госструктур. Все-таки такой прибыли не будет. Все может измениться, но не коренным образом.

    Я не думаю, что дойдет дело до продаж команд. Может, внесут какие-то коррективы в бюджеты клубов для начала, а там видно будет. Сегодня, опять же, я убежден, что не будет массового оттока владельцев клубов: Галицкого, Федуна и других.

    Я призываю к простому – сделать паузу до конца сезона, осмотреться, санкции только ввели, мы не знаем их последствий. Конечно, умные люди кое-что просчитали, но надо это проверить на практике.

    Надо не суетится, не торопиться, поставить сезон на паузу, затем на основании анализа и перспектив будущего принимать решение по всем направлениям», – сказал Колосков.

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    • ФИФА и УЕФА отстранили сборную и клубы от международных турниров.
    • Спонсоры многих клубов РПЛ попали под санкции.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 14:19
    Комментарии3
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      Рейтинг: +16091

      Garrincha58 11 минут назад

      не стоит идти на поводу этих санкций эти твари из ЕС только и ждут этого надо доиграть этот ЧР а летом всё и вся взвесить благо никто и никого торопить не будет и ЧМ и ЕК и ЛН у нас полно свободного времени чтобы решить кто и с кем будет соревноваться в РПЛ А что касается Федуна ну вот не поверю что он за эти дни потерял 80 % своего капитала

      0
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      Рейтинг: +6816

      R_a_i_n 1 час назад

      Я считаю, нужно разрывать контракты со всеми легионерами, пусть домой едут. На несколько порядков снижать зарплаты наших игроков. Освободившиеся деньги отправить на развитие детско-юношеского футбола. Нужно что бы любой ребенок абсолютно бесплатно мог заниматься футболом. Тот, что происходит сейчас это мракобесие.

      1
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      Рейтинг: +8920

      САДЫЧОК 1 час назад

      Всё идет , тому ! Какой дурак сейчас будет выплачивать зарплаты игрокам сотрудникам и расходы клубов ?!

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