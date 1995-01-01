Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    2 Тест: угадай футболиста по уху!
    Тест: угадай футболиста по уху!
    3 Тест: кто станет чемпионом России?
    Тест: кто станет чемпионом России?

    Конте – после поражения от «Мидлсбро»: «Тоттенхэм» может играть гораздо лучше»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался после матча 1/8 финала Кубка Англии против «Мидлсбро» (0:1). Лондонцы пропустили в дополнительное время.

    «Мы должны быть разочарованы плохим результатом. В таких матчах надо мощно начинать и решать исход. Если соперник получает надежду, он получает и уверенность, играет по ходу матча лучше.

    «Тоттенхэму» нужно подумать над своей игрой, мы можем выступать гораздо лучше. «Мидлсбро» заслуженно прошел дальше», – сказал Конте.

    • «Мидлсбро» во 2-м раунде Кубка Англии подряд прошел клуб АПЛ.
    • «Тоттенхэм» идет в АПЛ 7-м.
    • «Мидлсбро» занимает в Чемпионшипе 8-е место.

    Конте – после поражения от «Мидлсбро»: «Не могу считать своих игроков лучшими в мире»

    Кубок Англии. «Тоттенхэм» проиграл «Мидлсбро» в дополнительное время и вылетел

    Конте: «Война не является ответом. Обсуждать ее в 2022 году – невероятно»

    Источник: ВВС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:15
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94470
    #3
    Рубик Докоян
    77208
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68892
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11