Конте – после поражения от «Мидлсбро»: «Тоттенхэм» может играть гораздо лучше»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался после матча 1/8 финала Кубка Англии против «Мидлсбро» (0:1). Лондонцы пропустили в дополнительное время.

«Мы должны быть разочарованы плохим результатом. В таких матчах надо мощно начинать и решать исход. Если соперник получает надежду, он получает и уверенность, играет по ходу матча лучше.

«Тоттенхэму» нужно подумать над своей игрой, мы можем выступать гораздо лучше. «Мидлсбро» заслуженно прошел дальше», – сказал Конте.