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  • Конте – после поражения от «Мидлсбро»: «Тоттенхэм» может играть гораздо лучше»

Конте – после поражения от «Мидлсбро»: «Тоттенхэм» может играть гораздо лучше»

2 марта 2022, 08:15
1

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался после матча 1/8 финала Кубка Англии против «Мидлсбро» (0:1). Лондонцы пропустили в дополнительное время.

«Мы должны быть разочарованы плохим результатом. В таких матчах надо мощно начинать и решать исход. Если соперник получает надежду, он получает и уверенность, играет по ходу матча лучше.

«Тоттенхэму» нужно подумать над своей игрой, мы можем выступать гораздо лучше. «Мидлсбро» заслуженно прошел дальше», – сказал Конте.

  • «Мидлсбро» во 2-м раунде Кубка Англии подряд прошел клуб АПЛ.
  • «Тоттенхэм» идет в АПЛ 7-м.
  • «Мидлсбро» занимает в Чемпионшипе 8-е место.

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Источник: ВВС
Англия. Кубок Англия. Премьер-лига Мидлсбро Тоттенхэм Конте Антонио
Комментарии (1)
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zigbert
1646220548
Настрой должен быть не только на соперников из АПЛ.
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