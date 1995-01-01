Конте – после поражения от «Мидлсбро»: «Тоттенхэм» может играть гораздо лучше»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался после матча 1/8 финала Кубка Англии против «Мидлсбро» (0:1). Лондонцы пропустили в дополнительное время.

«Мы должны быть разочарованы плохим результатом. В таких матчах надо мощно начинать и решать исход. Если соперник получает надежду, он получает и уверенность, играет по ходу матча лучше.

«Тоттенхэму» нужно подумать над своей игрой, мы можем выступать гораздо лучше. «Мидлсбро» заслуженно прошел дальше», – сказал Конте.

«Мидлсбро» во 2-м раунде Кубка Англии подряд прошел клуб АПЛ.

«Тоттенхэм» идет в АПЛ 7-м.

«Мидлсбро» занимает в Чемпионшипе 8-е место.

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