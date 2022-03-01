Перед матчем «Динамо» – «Нижний Новгород» на «ВТБ Арене» провели эвакуацию

На «ВТБ Арене» за 1,5 часа до матча 1/8 финала Кубка России между «Динамо» и «Нижним Новгородом» сработала система эвакуации. Причина не сообщается.
«На стадионе «Динамо» сейчас по громкоговорителю. Мой источник на стадионе:
«Внимание, чрезвычайная ситуация. Всем немедленно покинуть здание, используя эвакуационные выходы», – написал инсайдер Сергей Егоров.
- Матч начнется в 20:00 по Москве.
- «Динамо» идет в РПЛ на 2-м месте.
- «Нижний Новгород» на 10-й строчке.
Источник: телеграм-канал Сергея Егорова