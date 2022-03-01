Перед матчем «Динамо» – «Нижний Новгород» на «ВТБ Арене» провели эвакуацию

На «ВТБ Арене» за 1,5 часа до матча 1/8 финала Кубка России между «Динамо» и «Нижним Новгородом» сработала система эвакуации. Причина не сообщается.

«На стадионе «Динамо» сейчас по громкоговорителю. Мой источник на стадионе:

«Внимание, чрезвычайная ситуация. Всем немедленно покинуть здание, используя эвакуационные выходы», – написал инсайдер Сергей Егоров.