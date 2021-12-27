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    Перед матчем «Динамо» – «Нижний Новгород» на «ВТБ Арене» провели эвакуацию

    На «ВТБ Арене» за 1,5 часа до матча 1/8 финала Кубка России между «Динамо» и «Нижним Новгородом» сработала система эвакуации. Причина не сообщается.

    «На стадионе «Динамо» сейчас по громкоговорителю. Мой источник на стадионе:

    «Внимание, чрезвычайная ситуация. Всем немедленно покинуть здание, используя эвакуационные выходы», – написал инсайдер Сергей Егоров.

    • Матч начнется в 20:00 по Москве.
    • «Динамо» идет в РПЛ на 2-м месте.
    • «Нижний Новгород» на 10-й строчке.

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    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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