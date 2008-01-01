Депутат Терюшков: «Думаю, контракты российских легионеров за рубежом вскоре будут расторгнуты»

Вот говнюк! Ему делать больше нечего, как каркать и распространять ложь.Бомбардир! Не печатайте его совсем.
Депутат Государственной думы РФ Роман Терюшков анонсировал возвращение российских легионеров из-за рубежа. С ними, по словам депутата, разорвут контракты.
«Думаю, всe придeт к тому, что контракты с российскими футболистами в Европе будут расторгнуты в ближайшее время. Будем надеяться, что ребята смогут там продолжить играть, но риск есть.
Возобновят ли «Химки» интерес к Александру Кокорину, если такое произойдeт? У нас состав полностью сформирован, да и там, где наши ребята играют, пока не выражали обеспокоенности этой ситуацией. Но если такое произойдeт, то у нас в чемпионате клубы будут готовы рассмотреть всех российских игроков, в том числе и наш клуб тоже», – сказал Терюшков.
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