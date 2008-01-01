Дюков останется в исполкоме УЕФА, несмотря на отстранение российских клубов и сборной

Президент РФС Александр Дюков сохранит место в исполкоме УЕФА. Санкции в отношении российского футбола на это не влияют.

«Отстранение не коснется российских официальных лиц, представленных в исполнительном комитете и экспертных группах», – сообщила пресс-служба УЕФА.

Россия на прошлой неделе начала спецоперацию на Украине.

УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.

ФИФА и УЕФА отстранили сборную и клубы от международных турниров.

Украинец Кулаков покинет «Урал» после семи лет в команде («РБ Спорт»)

Журналист Егоров: «Время для футбола тяжелое, нас отовсюду выгнали, но это не навсегда, нельзя унывать»

Экс-агент Абрамов: «Наш футбол ждет возвращение в 80-е, когда были великолепные игроки и тренеры. Надо засучить рукава и работать»