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    Дюков останется в исполкоме УЕФА, несмотря на отстранение российских клубов и сборной

    Президент РФС Александр Дюков сохранит место в исполкоме УЕФА. Санкции в отношении российского футбола на это не влияют.

    «Отстранение не коснется российских официальных лиц, представленных в исполнительном комитете и экспертных группах», – сообщила пресс-служба УЕФА.

    • Россия на прошлой неделе начала спецоперацию на Украине.
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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 15:28
    Комментарии1
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      Рейтинг: +11486

      playsh 2 часа назад

      По логике, "российские официальные лица" сами должны солидарно поступить в
      соответствии со своим моральным кодексом.

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