Дюков останется в исполкоме УЕФА, несмотря на отстранение российских клубов и сборной

По логике, "российские официальные лица" сами должны солидарно поступить в
соответствии со своим моральным кодексом.
Президент РФС Александр Дюков сохранит место в исполкоме УЕФА. Санкции в отношении российского футбола на это не влияют.
«Отстранение не коснется российских официальных лиц, представленных в исполнительном комитете и экспертных группах», – сообщила пресс-служба УЕФА.
- Россия на прошлой неделе начала спецоперацию на Украине.
- УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.
- ФИФА и УЕФА отстранили сборную и клубы от международных турниров.
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