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  • РФС – об отстранении российских клубов и сборных: «Дискриминационное решение. Оставляем за собой право оспаривать его»

РФС – об отстранении российских клубов и сборных: «Дискриминационное решение. Оставляем за собой право оспаривать его»

28 февраля 2022, 21:39
20

РФС отреагировал на решение УЕФА и ФИФА отстранить все российские клубы и сборные от международных соревнований.

«Российский футбольный союз категорически не согласен с решением ФИФА и УЕФА об отстранении всех российских команд от участия в международных матчах на неопределенный срок.

Мы считаем, что это решение противоречит нормам и принципам международных соревнований, равно как и спортивному духу. Оно носит очевидный дискриминационный характер и наносит ущерб огромному количеству спортсменов, тренеров, сотрудников клубов и сборных команд, а главное, миллионам российских и зарубежных болельщиков, чьи интересы международные спортивные организации должны в первую очередь защищать.

Подобные действия вносят раскол в мировое спортивное сообщество, которое всегда придерживалось принципов равенства, взаимного уважения и независимости от политики.

Мы оставляем за собой право оспаривать решение ФИФА и УЕФА в соответствии с нормами международного спортивного законодательства», – говорится в заявлении РФС.

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Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (20)
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BRO_football
1646074490
Можете своим правом подтереться! Никто в нынешней ситуации РФС защищать не будет. Да, есть международное спортивное законодательство, которое, судя по всему, было нарушено. Да, можно пожаловаться в международный суд. Но и там всё куплено и все решения будут выноситься против России.
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Garrincha58
1646076478
а ничего уже не исправишь.... кукловоды из Белого Дома своё дело сделали сидят там за океаном и дёргают за ниточки еврожопов, а они делают нам говно
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За Московский ЦСКА
1646077261
Мстят за натовскую базу в Очакове. Ничего. Переживем. Не умрем.
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Dominator777
1646078290
Только дурачки будут оспаривать, так как результат обжалования заранее известен. Тем более у кого оспаривать? У кучки русофобов, геев и **********? P.S. Для админов сайта - слово ******** - литературное и не является нецензурной бранью.
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Алекс636363
1646078952
вот после этого гейропе хочется просто набить морду. совсем оборзели, суки
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За Московский ЦСКА
1646079059
Америкосы мстят за свою базу в Очакове. Ни одна натовская посудина не может подойти к Одессе. Да, в футболе мы пока проигрываем, но в геополитике мы в плюсе. И это их страшно бесит. Но рано или поздно, мы свое наверстаем , друзья! Не умрем. Переживем. На долго их не хватит. Главное не прогнуться!
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Алекс636363
1646079160
а вот теперь я за то, чтобы образовалась евролига и УЕФА с фифашкой рухнули.
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Алекс636363
1646079178
пусть развалятся их чемпионаты
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За Московский ЦСКА
1646079445
Народ. Поддержим наши клубы, которые пострадали и пострадают от англо-саксонского шабаша! Нужно ходить на стадионы и болеть!!! И страна наша выстоит и мы тоже выстоим. Нам обьявили войну на всех фронтах!
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sochi-2013
1646106150
Надо Шойгу делегировать на их заседание.
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