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    РФС – об отстранении российских клубов и сборных: «Дискриминационное решение. Оставляем за собой право оспаривать его»

    РФС отреагировал на решение УЕФА и ФИФА отстранить все российские клубы и сборные от международных соревнований.

    «Российский футбольный союз категорически не согласен с решением ФИФА и УЕФА об отстранении всех российских команд от участия в международных матчах на неопределенный срок.

    Мы считаем, что это решение противоречит нормам и принципам международных соревнований, равно как и спортивному духу. Оно носит очевидный дискриминационный характер и наносит ущерб огромному количеству спортсменов, тренеров, сотрудников клубов и сборных команд, а главное, миллионам российских и зарубежных болельщиков, чьи интересы международные спортивные организации должны в первую очередь защищать.

    Подобные действия вносят раскол в мировое спортивное сообщество, которое всегда придерживалось принципов равенства, взаимного уважения и независимости от политики.

    Мы оставляем за собой право оспаривать решение ФИФА и УЕФА в соответствии с нормами международного спортивного законодательства», – говорится в заявлении РФС.

    Карпин – об отстранении сборной России: «Надеюсь, санкции побыстрее отменят. Жаль ребят, мечтавших о ЧМ-2022»

    ⚡ Российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований

    Ирландия отказалась играть с Россией на любом уровне

    Источник: сайт РФС

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    Сегодня, 21:39
    Комментарии18
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      Рейтинг: +402

      За Московский ЦСКА 37 минут назад

      Народ. Поддержим наши клубы, которые пострадали и пострадают от англо-саксонского шабаша! Нужно ходить на стадионы и болеть!!! И страна наша выстоит и мы тоже выстоим. Нам обьявили войну на всех фронтах!

      0
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      Рейтинг: +720

      Алекс636363 41 минуту назад

      пусть развалятся их чемпионаты

      1
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      Рейтинг: +720

      Алекс636363 41 минуту назад

      а вот теперь я за то, чтобы образовалась евролига и УЕФА с фифашкой рухнули.

      1
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      Рейтинг: +402

      За Московский ЦСКА 43 минуты назад

      Америкосы мстят за свою базу в Очакове. Ни одна натовская посудина не может подойти к Одессе. Да, в футболе мы пока проигрываем, но в геополитике мы в плюсе. И это их страшно бесит. Но рано или поздно, мы свое наверстаем , друзья! Не умрем. Переживем. На долго их не хватит. Главное не прогнуться!

      1
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      Рейтинг: +720

      Алекс636363 45 минут назад

      вот после этого гейропе хочется просто набить морду. совсем оборзели, суки

      2
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      Рейтинг: +13436

      Dominator777 56 минут назад

      Только дурачки будут оспаривать, так как результат обжалования заранее известен. Тем более у кого оспаривать? У кучки русофобов, геев и **********? P.S. Для админов сайта - слово ******** - литературное и не является нецензурной бранью.

      2
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      Рейтинг: +59482

      portero 1 час назад

      Хотите проехать в гейропу отдохнуть на халяву???

      2
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      Рейтинг: +402

      За Московский ЦСКА 1 час назад

      Мстят за натовскую базу в Очакове. Ничего. Переживем. Не умрем.

      4
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      Рейтинг: +16074

      Garrincha58 1 час назад

      а ничего уже не исправишь.... кукловоды из Белого Дома своё дело сделали сидят там за океаном и дёргают за ниточки еврожопов, а они делают нам говно

      5
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      Рейтинг: +14137

      Cleaner 1 час назад

      Не уровень РФС такие вопросы разруливать.

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