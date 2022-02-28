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  • Дуглас Сантос: «Неправильно думать, что «Зенит» может расколоться из-за бразильцев»

Дуглас Сантос: «Неправильно думать, что «Зенит» может расколоться из-за бразильцев»

28 февраля 2022, 17:33
2

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос высказался о бразильских игроках в клубе из Петербурга.

— Есть мнение, что пять легионеров из одной страны – это слишком много. Создаeтся банда, которая может менять атмосферу в команде. Что ответите?

— Мне кажется, неправильно мыслить такими категориями. Тем более заявлять, что «Зенит» может расколоться на группировки. Мы все здесь с одной целью – быть командой.

Конечно, из-за того, что мы, бразильцы, не говорим свободно по-русски, больше общаемся в своeм кругу. Просто по той причине, что прекрасно понимаем друг друга. Но и я, и другие парни, и Барриос стараемся общаться со всеми футболистами «Зенита».

Кто-то в команде знает английский – с ними проще поддерживать общение. Но даже если вы совершенно не понимаете друг друга, есть жесты, с помощью которых можно объясниться.

Для меня нет проблемы, чтобы общаться со всеми игроками команды. Я вижу, какая атмосфера внутри нашего коллектива. И, судя по тому, что сейчас происходит в «Зените», эта атмосфера никуда не исчезнет.

  • Сантос выступает в России с 2019 года.
  • В сезоне РПЛ Дуглас провел 16 матчей, сделал голевой пас.
  • Его контракт с «Зенитом» истекает летом 2026 года.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Дуглас Сантос
Комментарии (2)
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То ли ещё будет
1646061458
Всё-таки бразильцы такие разные. В Шахтёре и Динамо К решили слинять, а в Зените даже и мыслей таких у них не возникает.
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