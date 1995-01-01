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    Дуглас Сантос: «Неправильно думать, что «Зенит» может расколоться из-за бразильцев»

    Защитник «Зенита» Дуглас Сантос высказался о бразильских игроках в клубе из Петербурга.

    — Есть мнение, что пять легионеров из одной страны – это слишком много. Создаeтся банда, которая может менять атмосферу в команде. Что ответите?

    — Мне кажется, неправильно мыслить такими категориями. Тем более заявлять, что «Зенит» может расколоться на группировки. Мы все здесь с одной целью – быть командой.

    Конечно, из-за того, что мы, бразильцы, не говорим свободно по-русски, больше общаемся в своeм кругу. Просто по той причине, что прекрасно понимаем друг друга. Но и я, и другие парни, и Барриос стараемся общаться со всеми футболистами «Зенита».

    Кто-то в команде знает английский – с ними проще поддерживать общение. Но даже если вы совершенно не понимаете друг друга, есть жесты, с помощью которых можно объясниться.

    Для меня нет проблемы, чтобы общаться со всеми игроками команды. Я вижу, какая атмосфера внутри нашего коллектива. И, судя по тому, что сейчас происходит в «Зените», эта атмосфера никуда не исчезнет.

    • Сантос выступает в России с 2019 года.
    • В сезоне РПЛ Дуглас провел 16 матчей, сделал голевой пас.
    • Его контракт с «Зенитом» истекает летом 2026 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:33
    Комментарии4
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      Рейтинг: +57

      То ли ещё будет 5 часов назад

      Всё-таки бразильцы такие разные. В Шахтёре и Динамо К решили слинять, а в Зените даже и мыслей таких у них не возникает.

      0
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      Рейтинг: +35

      nikolaev1965 > То ли ещё будет 5 часов назад

      Так война идет на территории Украины а не России....

      1
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      Рейтинг: +4432

      neim > nikolaev1965 4 часа назад

      Так ему это наверное невдомёк ))).

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      Рейтинг: +540

      v.v.navashinsky > То ли ещё будет 3 часа назад

      Правильно сделали.С родными повидаются.Все равно УПЛ-остановлено.

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