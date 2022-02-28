Дуглас Сантос: «Неправильно думать, что «Зенит» может расколоться из-за бразильцев»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос высказался о бразильских игроках в клубе из Петербурга.

— Есть мнение, что пять легионеров из одной страны – это слишком много. Создаeтся банда, которая может менять атмосферу в команде. Что ответите?

— Мне кажется, неправильно мыслить такими категориями. Тем более заявлять, что «Зенит» может расколоться на группировки. Мы все здесь с одной целью – быть командой.

Конечно, из-за того, что мы, бразильцы, не говорим свободно по-русски, больше общаемся в своeм кругу. Просто по той причине, что прекрасно понимаем друг друга. Но и я, и другие парни, и Барриос стараемся общаться со всеми футболистами «Зенита».

Кто-то в команде знает английский – с ними проще поддерживать общение. Но даже если вы совершенно не понимаете друг друга, есть жесты, с помощью которых можно объясниться.

Для меня нет проблемы, чтобы общаться со всеми игроками команды. Я вижу, какая атмосфера внутри нашего коллектива. И, судя по тому, что сейчас происходит в «Зените», эта атмосфера никуда не исчезнет.