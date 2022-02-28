Кирильчева: «Наташи из презентации – стыд и позор, а «Покажи фанатам сиськи!» с трибун – допустимо и весело»

Бывший главный редактор CSKA TV Катерина Кирильчева высказалась о сексизме в российском футболе.

Кирильчева ушла из клуба после презентации новичка Юсуфа Язиджи с «Наташами».

Позже она извинилась за ролик.

«Оскароносный фильм «Москва слезам не верит» подарил телезрителю образ новой советской женщины. Женщины, которая сделала себя сама – и добилась успеха, ранее ассоциировавшийся исключительно с мужчинами.

С тех пор прошло 40 лет, но слова Гоши о том, что «в семье мужчина должен быть выше по положению. Если жена получает больше зарплату или выше должность – это уже не семья» до сих пор актуальны. В одной сфере – особенно. В той, где работаю я.

О сексизме у нас говорить практически не принято. Но взрыв возмущения роликом – презентацией турецкого новичка ЦСКА Языджи дал повод подумать на эту тему.

Сейчас очевидно, что самая консервативная и отторгающая женщин среда – это футбол. Да, из всех видов спорта (да и, кажется, из всех сфер жизни) именно мужской футбол наиболее яростно борется за то, чтобы в нем было минимальное количество женщин, причем абсолютно в любом качестве. И вне зависимости от должности отвергает любое женское участие.

Женщина – президент страны или директор финансовой корпорации? Это можно. А женщина – директор клуба – нет, нельзя. Женщина – официальный представитель МИД России? Да. Женщина – пресс-атташе клуба? Нет, категорически. Женщина может быть даже космонавтом. Но в футбол пусть не суется! Ведь футбол – он же только для мужчин.

До недавнего времени посещение активной фанатской трибуны для девушек было табу. А в адрес группы поддержки или красивой журналистки обычно доносился заряд «Покажи фанатам сиськи!». Мужчины считают, что в данном случае это допустимо и весело.

Двойные стандарты: Natashas из презентации – стыд и позор, а вот «сиськи» с трибун – уважение и уместная шутка, а вовсе не сексизм и оскорбление женщин. Да, с каждым годом таких кричалок все меньше, но они по-прежнему есть», – написала Кирильчева.

Кирильчева – об уходе из ЦСКА: «Надеюсь, новый главред не развалит то, что мы столько лет создавали»

Кирильчева закрыла комментарии в инстаграме после презентации Язиджи с «Наташами»

Кирильчева – о презентации Язиджи: «Изначально был утвержден другой сценарий. Приносим извинения болельщикам, девушкам и Юсуфу»