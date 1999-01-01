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    Кирильчева: «Наташи из презентации – стыд и позор, а «Покажи фанатам сиськи!» с трибун – допустимо и весело»

    Бывший главный редактор CSKA TV Катерина Кирильчева высказалась о сексизме в российском футболе.

    • Кирильчева ушла из клуба после презентации новичка Юсуфа Язиджи с «Наташами».
    • Позже она извинилась за ролик.

    «Оскароносный фильм «Москва слезам не верит» подарил телезрителю образ новой советской женщины. Женщины, которая сделала себя сама – и добилась успеха, ранее ассоциировавшийся исключительно с мужчинами.

    С тех пор прошло 40 лет, но слова Гоши о том, что «в семье мужчина должен быть выше по положению. Если жена получает больше зарплату или выше должность – это уже не семья» до сих пор актуальны. В одной сфере – особенно. В той, где работаю я.

    О сексизме у нас говорить практически не принято. Но взрыв возмущения роликом – презентацией турецкого новичка ЦСКА Языджи дал повод подумать на эту тему.

    Сейчас очевидно, что самая консервативная и отторгающая женщин среда – это футбол. Да, из всех видов спорта (да и, кажется, из всех сфер жизни) именно мужской футбол наиболее яростно борется за то, чтобы в нем было минимальное количество женщин, причем абсолютно в любом качестве. И вне зависимости от должности отвергает любое женское участие.

    Женщина – президент страны или директор финансовой корпорации? Это можно. А женщина – директор клуба – нет, нельзя. Женщина – официальный представитель МИД России? Да. Женщина – пресс-атташе клуба? Нет, категорически. Женщина может быть даже космонавтом. Но в футбол пусть не суется! Ведь футбол – он же только для мужчин.

    До недавнего времени посещение активной фанатской трибуны для девушек было табу. А в адрес группы поддержки или красивой журналистки обычно доносился заряд «Покажи фанатам сиськи!». Мужчины считают, что в данном случае это допустимо и весело.

    Двойные стандарты: Natashas из презентации – стыд и позор, а вот «сиськи» с трибун – уважение и уместная шутка, а вовсе не сексизм и оскорбление женщин. Да, с каждым годом таких кричалок все меньше, но они по-прежнему есть», – написала Кирильчева.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:59
    Комментарии6
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      Рейтинг: +11016

      BRO_football 2 часа назад

      Да, так это и работает. И чтобы такого не повторялось, ввели Fan ID, чтобы всякое сексисткое быдло сидело дома

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      Рейтинг: +842

      Krics 2 часа назад

      Катя или наташа ,влюбом случае ты продажная девка, пацаны тоже продажные все зависит от суммы, Дзюба за 300 продался ,Овечкин дороже,а тебе цена полтос,на более не тянишь.

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      Рейтинг: +1726

      VGreen 6 часов назад

      тут дело не в сексизме, а в оскорблении российских/русских девушек

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      Рейтинг: +135

      Zlatan2718 6 часов назад

      Кирильчевой видимо - приятно - вспоминать о сиськах.. )

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      Рейтинг: +559

      Mityai90 6 часов назад

      Ну она совсем конченная если не видит разницу. Очень рад ее уходу из клуба, после кукол надо выло выпез**вать.

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      Рейтинг: +414

      gunstilzit 6 часов назад

      Покажи сиськи!

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