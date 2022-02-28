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  • Кирильчева: «Наташи из презентации – стыд и позор, а «Покажи фанатам сиськи!» с трибун – допустимо и весело»

Кирильчева: «Наташи из презентации – стыд и позор, а «Покажи фанатам сиськи!» с трибун – допустимо и весело»

28 февраля 2022, 16:59
10

Бывший главный редактор CSKA TV Катерина Кирильчева высказалась о сексизме в российском футболе.

  • Кирильчева ушла из клуба после презентации новичка Юсуфа Язиджи с «Наташами».
  • Позже она извинилась за ролик.

«Оскароносный фильм «Москва слезам не верит» подарил телезрителю образ новой советской женщины. Женщины, которая сделала себя сама – и добилась успеха, ранее ассоциировавшийся исключительно с мужчинами.

С тех пор прошло 40 лет, но слова Гоши о том, что «в семье мужчина должен быть выше по положению. Если жена получает больше зарплату или выше должность – это уже не семья» до сих пор актуальны. В одной сфере – особенно. В той, где работаю я.

О сексизме у нас говорить практически не принято. Но взрыв возмущения роликом – презентацией турецкого новичка ЦСКА Языджи дал повод подумать на эту тему.

Сейчас очевидно, что самая консервативная и отторгающая женщин среда – это футбол. Да, из всех видов спорта (да и, кажется, из всех сфер жизни) именно мужской футбол наиболее яростно борется за то, чтобы в нем было минимальное количество женщин, причем абсолютно в любом качестве. И вне зависимости от должности отвергает любое женское участие.

Женщина – президент страны или директор финансовой корпорации? Это можно. А женщина – директор клуба – нет, нельзя. Женщина – официальный представитель МИД России? Да. Женщина – пресс-атташе клуба? Нет, категорически. Женщина может быть даже космонавтом. Но в футбол пусть не суется! Ведь футбол – он же только для мужчин.

До недавнего времени посещение активной фанатской трибуны для девушек было табу. А в адрес группы поддержки или красивой журналистки обычно доносился заряд «Покажи фанатам сиськи!». Мужчины считают, что в данном случае это допустимо и весело.

Двойные стандарты: Natashas из презентации – стыд и позор, а вот «сиськи» с трибун – уважение и уместная шутка, а вовсе не сексизм и оскорбление женщин. Да, с каждым годом таких кричалок все меньше, но они по-прежнему есть», – написала Кирильчева.

Кирильчева – об уходе из ЦСКА: «Надеюсь, новый главред не развалит то, что мы столько лет создавали»

Кирильчева закрыла комментарии в инстаграме после презентации Язиджи с «Наташами»

Кирильчева – о презентации Язиджи: «Изначально был утвержден другой сценарий. Приносим извинения болельщикам, девушкам и Юсуфу»

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Языджи Юсуф
Комментарии (10)
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gunstilzit
1646057300
Покажи сиськи!
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Mityai90
1646058685
Ну она совсем конченная если не видит разницу. Очень рад ее уходу из клуба, после кукол надо выло выпез**вать.
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Zlatan2718
1646059431
Кирильчевой видимо - приятно - вспоминать о сиськах.. )
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VGreen
1646059610
тут дело не в сексизме, а в оскорблении российских/русских девушек
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Krics
1646071893
Катя или наташа ,влюбом случае ты продажная девка, пацаны тоже продажные все зависит от суммы, Дзюба за 300 продался ,Овечкин дороже,а тебе цена полтос,на более не тянишь.
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BRO_football
1646074102
Да, так это и работает. И чтобы такого не повторялось, ввели Fan ID, чтобы всякое сексисткое быдло сидело дома
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maygli
1646087209
Так ничего она и не поняла. Этим опусом ещё раз показала свою глупость. Как вообще её на работу взяли? Достаточно одного простого собеседования чтобы понять её не далёкость и скудоумие. В лучшем случае на, что она способна это в группе поддержи из девочек, подпрыгивать и размахивать пипидастрами (разноцветными махровыми помпонами).
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pele1981
1646131376
Катюха, да покажи ты уже фанатам сиськи и успокойся)))
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Snek
1646163009
Тема сисег не раскрыта. Показала бы сисьги и всё было бы норм. Ну а по теме, всё было раздуто парой тройкой мясных "блохиров" типа Миши Борзыкина и его дружков. Тему они же невероятно быстро распространили по всюду. Причём если кто-то говорил, особенно нормальные фанаты ЦСКА, мол что это высосано из пальца, вы ребята просто хайп ловите на теме, то Миша и все его друганы сразу банили в чатах и каналах. Реально тема не стоит выеденного яйца, как максимум просто неудачная пошловатая шутка, в реальности просто проходная шутка, которую прочитал и 5 минут забыл. Если бы, некоторые недоумки не додумались бы сделать себе контент на основе этого.
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Hektor 84
1646289633
Опозорила всех русских девушек еще и вякает
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