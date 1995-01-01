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    Кирильчева – об уходе из ЦСКА: «Надеюсь, новый главред не развалит то, что мы столько лет создавали»

    Катерина Кирильчева подтвердила, что покинула пост главного редактора CSKA TV.

    «Да, я действительно ушла из клуба. Уверена, все к лучшему и это даст новый толчок моей карьере. Я очень люблю свою команду. Все это время меня поддерживали со сборов абсолютно все, все переживали, и это главное.

    Безмерно благодарна Сергею Аксенову и Роману Бабаеву за то, что 5 лет назад взяли меня в семью. Надеюсь, новый главред не развалит то, что мы столько лет создавали с моими ребятами», – сказала Кирильчева.

    • Кирильчева была раскритикована после презентации новичка Юсуфа Язиджи с «Наташами».
    • Позже она извинилась за ролик.

    Кирильчева закрыла комментарии в инстаграме после презентации Язиджи с «Наташами»

    Кирильчева – о презентации Язиджи: «Изначально был утвержден другой сценарий. Приносим извинения болельщикам, девушкам и Юсуфу»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 20:38
    Комментарии2
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      Рейтинг: +14650

      Hektor 84 1 час назад

      Та ты и раньше не выделялась умом. Чего руководство конюшни 5 лет терпело твои тупые шуточки?

      0
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      Рейтинг: +59057

      portero 1 час назад

      И чтож вы там построили, что так легко разваливается???

      1
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