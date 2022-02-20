Кирильчева – об уходе из ЦСКА: «Надеюсь, новый главред не развалит то, что мы столько лет создавали»

Катерина Кирильчева подтвердила, что покинула пост главного редактора CSKA TV.

«Да, я действительно ушла из клуба. Уверена, все к лучшему и это даст новый толчок моей карьере. Я очень люблю свою команду. Все это время меня поддерживали со сборов абсолютно все, все переживали, и это главное.

Безмерно благодарна Сергею Аксенову и Роману Бабаеву за то, что 5 лет назад взяли меня в семью. Надеюсь, новый главред не развалит то, что мы столько лет создавали с моими ребятами», – сказала Кирильчева.

Кирильчева была раскритикована после презентации новичка Юсуфа Язиджи с «Наташами».

Позже она извинилась за ролик.

Кирильчева закрыла комментарии в инстаграме после презентации Язиджи с «Наташами»

Кирильчева – о презентации Язиджи: «Изначально был утвержден другой сценарий. Приносим извинения болельщикам, девушкам и Юсуфу»