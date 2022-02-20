Кирильчева покинула ЦСКА («СЭ»)

Катерина Кирильчева покинула пост главного редактора CSKA TV. Об этом пишет «Спорт-Экспресс».
Она ушла из клуба в пятницу.
На вакантное место претендуют жены тренеров клуба и представители активного фан-движения ЦСКА.
- Кирильчева была раскритикована после презентации новичка Юсуфа Язиджи с «Наташами».
- Она извинилась за ролик.
Кирильчева закрыла комментарии в инстаграме после презентации Язиджи с «Наташами»
Кирильчева – о презентации Язиджи: «Изначально был утвержден другой сценарий. Приносим извинения болельщикам, девушкам и Юсуфу»
Источник: «Спорт-Экспресс»