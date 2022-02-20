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Кирильчева покинула ЦСКА («СЭ»)

20 февраля 2022, 14:35
5

Катерина Кирильчева покинула пост главного редактора CSKA TV. Об этом пишет «Спорт-Экспресс».

Она ушла из клуба в пятницу.

На вакантное место претендуют жены тренеров клуба и представители активного фан-движения ЦСКА.

  • Кирильчева была раскритикована после презентации новичка Юсуфа Язиджи с «Наташами».
  • Она извинилась за ролик.

Кирильчева закрыла комментарии в инстаграме после презентации Язиджи с «Наташами»

Кирильчева – о презентации Язиджи: «Изначально был утвержден другой сценарий. Приносим извинения болельщикам, девушкам и Юсуфу»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (5)
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Hektor 84
1645358837
Жены тренеров это будет вообще ржака! Скоро и до бабушек тренеров докатятся! Конюшня жжет)
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3meeeD
1645359628
Скатертью дорога ,е5анько, чтоб тебя Наташи по пути нае5енели,безмозглой
Ответить
zigbert
1645366291
Что поделаешь. Резонансный пост получился.
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portero
1645368180
выбирают похоже везде так, а то думаю какие-то они не совсем от этого мира .....
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Stavr007
1645376069
у цска настолько все хреново, что уже жен тренеров начали брать, пхахахха. это как на заводе жену начальника пропихивать на злачное место
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