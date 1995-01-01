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    Сегодня состоится экстренное собрание РПЛ (Сергей Ильев)

    Руководители клубов РПЛ сегодня, 28 февраля, соберутся на экстренном совещании. Подробная повестка сейчас неизвестна.

    «Сегодня по видеосвязи состоится экстренное собрание руководителей клубов РПЛ.

    В повестке – актуальные вопросы по проведению чемпионата. Начало в 12:00 по Москве», – сообщил журналист «Матч ТВ» Сергей Ильев.

    • В прошедшие выходные РПЛ возобновилась после зимней паузы.
    • Сегодня, 28 февраля, состоится матч «Зенит»«Рубин».
    • Петербуржцы лидируют в турнире.

    ⚽ РПЛ. «Ахмат» победил «Уфу», «Зенит» примет «Рубин»

    Депутат Свищев – о нейтральном статусе сборной России: «Решение ФИФА обусловлено политикой и большими бабками»

    Кавазашвили: «РФС должен срочно опротестовывать решение ФИФА в CAS. Против России совершена политическая провокация»

    Источник: телеграм-канал Сергея Ильева

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