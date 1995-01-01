Сегодня состоится экстренное собрание РПЛ (Сергей Ильев)

Руководители клубов РПЛ сегодня, 28 февраля, соберутся на экстренном совещании. Подробная повестка сейчас неизвестна.

«Сегодня по видеосвязи состоится экстренное собрание руководителей клубов РПЛ.

В повестке – актуальные вопросы по проведению чемпионата. Начало в 12:00 по Москве», – сообщил журналист «Матч ТВ» Сергей Ильев.

В прошедшие выходные РПЛ возобновилась после зимней паузы.

Сегодня, 28 февраля, состоится матч «Зенит» – «Рубин».

Петербуржцы лидируют в турнире.

⚽ РПЛ. «Ахмат» победил «Уфу», «Зенит» примет «Рубин»

Депутат Свищев – о нейтральном статусе сборной России: «Решение ФИФА обусловлено политикой и большими бабками»

Кавазашвили: «РФС должен срочно опротестовывать решение ФИФА в CAS. Против России совершена политическая провокация»