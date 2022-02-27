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  • Лига 1. «Монако» без Головина вел до 85-й минуты в счете, но проиграл «Реймсу»

Лига 1. «Монако» без Головина вел до 85-й минуты в счете, но проиграл «Реймсу»

27 февраля 2022, 16:59

«Монако» в 26-м туре чемпионата Франции проиграл «Реймсу». Гости сравняли счет на 85-й минуте благодаря автоголу нападающего Кевина Фолланда, а затем забили еще один мяч.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин отсутствовал в заявке из-за мышечных проблем, о которых накануне сообщил клуб.

«Монако» остался на шестом месте. «Реймс» занимает 13-ю строчку.

Франция. Лига 1. 26-й тур

Монако – Реймс – 1:2 (0:0)

Голы: 1:0 – Бен-Йеддер, 55; 1:1 – Фолланд, 85 (в свои ворота); 1:2 – Мбюкю, 90+3.

Удаления: Лукас, 88 (вторая ж.к.) – нет.

Календарь Лиги 1

Турнирная таблица Лиги 1

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Источник: Бомбардир.ру
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига Монако Реймс Головин Александр
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