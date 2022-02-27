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    Лига 1. «Монако» без Головина вел до 85-й минуты в счете, но проиграл «Реймсу»

    «Монако» в 26-м туре чемпионата Франции проиграл «Реймсу». Гости сравняли счет на 85-й минуте благодаря автоголу нападающего Кевина Фолланда, а затем забили еще один мяч.

    Российский полузащитник «Монако» Александр Головин отсутствовал в заявке из-за мышечных проблем, о которых накануне сообщил клуб.

    «Монако» остался на шестом месте. «Реймс» занимает 13-ю строчку.

    Франция. Лига 1. 26-й тур

    Монако – Реймс – 1:2 (0:0)

    Голы: 1:0 – Бен-Йеддер, 55; 1:1 – Фолланд, 85 (в свои ворота); 1:2 – Мбюкю, 90+3.

    Удаления: Лукас, 88 (вторая ж.к.) – нет.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Головина нет в заявке «Монако» на матч с «Реймсом»

    «Барса» встретится с «Галатасараем», «Аталанта» – с «Байером» и другие пары 1/8 финала ЛЕ

    Лига 1. «Монако» в меньшинстве сыграл вничью с «Бордо», Головин вышел на 61-й минуте

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.02.2022 16:59
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