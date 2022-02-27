Колосков: «Скорее всего, российских легионеров за рубежом посадят в запас»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поговорил о будущем российских легионеров. Он считает, что они потеряют игровую практику.

«Будут ли российские игроки проданы из европейских клубов из-за паспортов РФ? Непростая ситуация.

Наших игроков пока просто могут посадить на лавку, чтобы выждать время и понять, как дальше будут развиваться события. Я не берусь говорить об окончательных решениях, но, скорее всего, так и будет», – высказался Колосков.