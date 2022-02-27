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    Колосков: «Скорее всего, российских легионеров за рубежом посадят в запас»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поговорил о будущем российских легионеров. Он считает, что они потеряют игровую практику.

    «Будут ли российские игроки проданы из европейских клубов из-за паспортов РФ? Непростая ситуация.

    Наших игроков пока просто могут посадить на лавку, чтобы выждать время и понять, как дальше будут развиваться события. Я не берусь говорить об окончательных решениях, но, скорее всего, так и будет», – высказался Колосков.

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    Источник: Sport24

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    27.02.2022 15:37
    Комментарии7
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      Рейтинг: +59427

      portero 6 часов назад

      Типо сейчас они играют
      ...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +30898

      VVM1964 9 часов назад

      Кокорин этого не переживет )

      1
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    • ...
      Рейтинг: +8910

      САДЫЧОК 10 часов назад

      Боль и ужас !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14103

      Cleaner 12 часов назад

      Колосков, российские легионеры за рубежом и так ДАВНО СИДЯТ в запасе. По причине недостатка мастерства.

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      Рейтинг: +420

      mikatv 12 часов назад

      То есть ничего нового.

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      Рейтинг: +12467

      Fusballer 12 часов назад

      А может и просто посадят. "Бандиты" же.

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      Рейтинг: +1530

      vmonomah17 12 часов назад

      Черчесова тоже в запас посадят?)))

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