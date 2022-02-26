Чернов: «Дерби с ЦСКА будет очень важным для меня. Если выйду на поле, то сделаю все, чтобы «Спартак» выиграл»

Новичок «Спартака» Никита Чернов поделился ожиданиями от матча 19-го тура РПЛ против ЦСКА.

«Конечно, дерби – это всегда особенный матч. Конечно, со стороны болельщиков будет подогреваться атмосфера, но мы будем готовы.

Для меня эта игра будет очень важной. Если выйду на поле, то буду делать все возможное, чтобы моя новая команда выиграла.

Переход в «Спартак» – новый шанс заявить о себе? Конечно, я работал над этим. Наверное, я мог бы в свое время остаться в ЦСКА и сидеть на замене, но я выбрал путь потяжелее.

Рад, что прошел всю эту школу, внутренне закалился. Эти три года – очень плодотворный отрезок, буду с теплом вспоминать.

Я чувствую, что переход в «Спартак» – это следующий шаг на пути к сборной и всем вещам, которые должны последовать дальше», – сказал футболист.