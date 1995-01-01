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    Язиджи: «Знал, что крупные европейские клубы хотели заполучить Акинфеева и Дзагоева»

    Полузащитник ЦСКА Юсуф Язиджи высказался о том, что Игорь Акинфеев и Алан Дзагоев не покинули команду, несмотря на интерес из Европы.

    – Ты говорил кому-то в команде, что очень удивлен, что Акинфеев и Дзагоев не уехали в Европу...

    – Я знал, что многие крупные клубы в Европе хотели их заполучить. Потом, когда пришел, захотел спросить прямо: «Почему ты не перешел, ведь тебя хотели многие хорошие клубы?».

    Но они сделали выбор и остались в своей стране.

    • ЦСКА арендовал хавбека у «Лилля» до конца сезона за 350 тысяч евро.
    • У клуба РПЛ есть право выкупа за 12 миллионов.
    • Язиджи выбрал себе 97-й игровой номер.

    Зайнутдинов увеличил преимущество ЦСКА в матче со «Спартаком»

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    Источник: сайт ЦСКА

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