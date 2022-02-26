Язиджи: «Знал, что крупные европейские клубы хотели заполучить Акинфеева и Дзагоева»

Полузащитник ЦСКА Юсуф Язиджи высказался о том, что Игорь Акинфеев и Алан Дзагоев не покинули команду, несмотря на интерес из Европы.
– Ты говорил кому-то в команде, что очень удивлен, что Акинфеев и Дзагоев не уехали в Европу...
– Я знал, что многие крупные клубы в Европе хотели их заполучить. Потом, когда пришел, захотел спросить прямо: «Почему ты не перешел, ведь тебя хотели многие хорошие клубы?».
Но они сделали выбор и остались в своей стране.
- ЦСКА арендовал хавбека у «Лилля» до конца сезона за 350 тысяч евро.
- У клуба РПЛ есть право выкупа за 12 миллионов.
- Язиджи выбрал себе 97-й игровой номер.
Источник: сайт ЦСКА