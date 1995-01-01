Язиджи: «Знал, что крупные европейские клубы хотели заполучить Акинфеева и Дзагоева»

Полузащитник ЦСКА Юсуф Язиджи высказался о том, что Игорь Акинфеев и Алан Дзагоев не покинули команду, несмотря на интерес из Европы.

– Ты говорил кому-то в команде, что очень удивлен, что Акинфеев и Дзагоев не уехали в Европу...

– Я знал, что многие крупные клубы в Европе хотели их заполучить. Потом, когда пришел, захотел спросить прямо: «Почему ты не перешел, ведь тебя хотели многие хорошие клубы?».

Но они сделали выбор и остались в своей стране.

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