Агент Карраскаля: «Хорхе полетит с ЦСКА в Россию. У него нет планов покинуть клуб»

Мартин Родригес, агент полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля, заявил, что колумбиец намерен вернуться с командой в Москву со сборов в Турции.

Ранее сообщалось, что несколько иностранных игроков ЦСКА отказываются возвращаться в Россию.

«Хорхе очень счастлив в ЦСКА и, конечно же прилетит вместе с командой поздно вечером. Есть ли у него планы покинуть Россию и ЦСКА? Определенно нет», – сказал Родригес.