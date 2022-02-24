Агент Карраскаля: «Хорхе полетит с ЦСКА в Россию. У него нет планов покинуть клуб»

Мартин Родригес, агент полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля, заявил, что колумбиец намерен вернуться с командой в Москву со сборов в Турции.
Ранее сообщалось, что несколько иностранных игроков ЦСКА отказываются возвращаться в Россию.
«Хорхе очень счастлив в ЦСКА и, конечно же прилетит вместе с командой поздно вечером. Есть ли у него планы покинуть Россию и ЦСКА? Определенно нет», – сказал Родригес.
- В субботу, 26 февраля, ЦСКА сыграет со «Спартаком» в 19-м туре РПЛ.
- ЦСКА идет на 4-м месте в РПЛ.
Источник: Sport24