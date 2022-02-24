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    Агент Карраскаля: «Хорхе полетит с ЦСКА в Россию. У него нет планов покинуть клуб»

    Мартин Родригес, агент полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля, заявил, что колумбиец намерен вернуться с командой в Москву со сборов в Турции.

    Ранее сообщалось, что несколько иностранных игроков ЦСКА отказываются возвращаться в Россию из-за ситуации в Украине.

    «Хорхе очень счастлив в ЦСКА и, конечно же прилетит вместе с командой поздно вечером. Есть ли у него планы покинуть Россию и ЦСКА? Определенно нет», – сказал Родригес.

    • Сегодня утром Россия начала военную операцию в Украине.
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    Источник: Sport24

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    24.02.2022 17:38
    Комментарии1
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      Рейтинг: +873

      OOOVVV. 6 часов назад

      А кто бы сомневался?
      Удачных игр в ЦСКА Хорхе.

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