Агент Карраскаля: «Хорхе полетит с ЦСКА в Россию. У него нет планов покинуть клуб»

Мартин Родригес, агент полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля, заявил, что колумбиец намерен вернуться с командой в Москву со сборов в Турции.

Ранее сообщалось, что несколько иностранных игроков ЦСКА отказываются возвращаться в Россию из-за ситуации в Украине.

«Хорхе очень счастлив в ЦСКА и, конечно же прилетит вместе с командой поздно вечером. Есть ли у него планы покинуть Россию и ЦСКА? Определенно нет», – сказал Родригес.

Сегодня утром Россия начала военную операцию в Украине.

В субботу, 26 февраля, ЦСКА сыграет со «Спартаком» в 19-м туре РПЛ.

ЦСКА идет на 4-м месте в РПЛ.

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