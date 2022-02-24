Адамов: «Защищаюсь не хуже Трента. Но он очень хорош в атаке, учусь у него»

Новичок «Зенита» Арсен Адамов рассказал об игроках, на которых старается быть похожим.

– В России Фернандес выделялся. Сейчас уже играет не так ярко, как три-четыре года назад, но для меня он всегда был номером один. Дедушка мне тоже советовал следить за Марио, за тем, как он обороняется и атакует. Учиться у него.

Я наблюдал за Фернандесом: как играет, как подстраивается под мяч, отдаeт и бежит. Что-то почерпнул для себя. Например, отдавая передачу, Марио сразу подстраивался под игрока. Я повторял за ним, и у меня сейчас это тоже получается.

Трент мне понравился своими голевыми передачами. Со стандартов, с игры в завершении атак. Это невероятный футболист!

— Можно научиться подавать, как Трент, изучая действия защитника по «картинке»?

— Мне кажется, да. Надо только очень хорошо тренироваться.

— В прошлом году Трента много критиковали, прежде всего, за ошибки в обороне. Вам не показалось, что он сдал?

— В обороне – один в один, тактически – он не такой уж сильный защитник. Есть проблемы. Но он очень хорош в атаке. А у Фернандеса нет недостатков ни в обороне, ни в атаке.

— Если сравнивать вас с Трентом именно по игре в обороне, вы не хуже защищаетесь?

— Думаю, не хуже.

— Чего не хватает, чтобы отдавать много голевых передач, как англичанин?

— Мне сложно ответить на этот вопрос, потому что я никогда не играл в командах, которые атаковали бы так много, как «Ливерпуль». Они всегда владеют мячом. А мои прежние команды играли от обороны.

Дай бог, получится отдавать большое количество голевых передач в «Зените». Скорость у меня есть, один в один могу обыгрывать. Надо работать над завершением.