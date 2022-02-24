Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    2 Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    3 Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?

    Адамов: «Защищаюсь не хуже Трента. Но он очень хорош в атаке, учусь у него»

    Новичок «Зенита» Арсен Адамов рассказал об игроках, на которых старается быть похожим.

    – В России Фернандес выделялся. Сейчас уже играет не так ярко, как три-четыре года назад, но для меня он всегда был номером один. Дедушка мне тоже советовал следить за Марио, за тем, как он обороняется и атакует. Учиться у него.

    Я наблюдал за Фернандесом: как играет, как подстраивается под мяч, отдаeт и бежит. Что-то почерпнул для себя. Например, отдавая передачу, Марио сразу подстраивался под игрока. Я повторял за ним, и у меня сейчас это тоже получается.

    Трент мне понравился своими голевыми передачами. Со стандартов, с игры в завершении атак. Это невероятный футболист!

    — Можно научиться подавать, как Трент, изучая действия защитника по «картинке»?

    — Мне кажется, да. Надо только очень хорошо тренироваться.

    — В прошлом году Трента много критиковали, прежде всего, за ошибки в обороне. Вам не показалось, что он сдал?

    — В обороне – один в один, тактически – он не такой уж сильный защитник. Есть проблемы. Но он очень хорош в атаке. А у Фернандеса нет недостатков ни в обороне, ни в атаке.

    — Если сравнивать вас с Трентом именно по игре в обороне, вы не хуже защищаетесь?

    Думаю, не хуже.

    — Чего не хватает, чтобы отдавать много голевых передач, как англичанин?

    — Мне сложно ответить на этот вопрос, потому что я никогда не играл в командах, которые атаковали бы так много, как «Ливерпуль». Они всегда владеют мячом. А мои прежние команды играли от обороны.

    Дай бог, получится отдавать большое количество голевых передач в «Зените». Скорость у меня есть, один в один могу обыгрывать. Надо работать над завершением.

    • «Зенит» купил защитника за 5 миллионов евро.
    • Адамов заключил с петербургским клубом контракт до лета 2026 года.

    Адамов: «Хотел всех успокоить, но соперник что-то сказал – и у меня голова «поехала». Тоже начал махаться»

    Адамов: «На месте Зидана поступил бы с Матерации пожестче. Не смог бы удержаться»

    Новичок «Зенита» Адамов: «Думал, что перейду в «Локомотив»

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.02.2022 15:53
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +15628

      paracetamol 9 часов назад

      Кто такой Трент, что за хумно такое?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +43

      Теркчанин 10 часов назад

      Старайся быть лучше,желаю удачи и прогресса в игре.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94387
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68854
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru