Лукаку готов пойти на понижение зарплаты ради возвращения в «Интер» (La Gazzetta dello Sport)

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку хочет вернуться в «Интер».

По информации La Gazzetta dello Sport, 28-летний бельгиец ради возвращения в итальянский клуб готов пойти на понижение зарплаты. Он зарабатывает в «Челси» 12,5 миллиона евро в год.

Арена – единственный вариант, при котором Лукаку может вернуться в «Интер». Неизвестно, готов ли миланский клуб вернуться нападающего, учитывая интерес к форварду «Сассуоло» Джанлуке Скамакке.

Лукаку забил 10 голов в 28 матчах за «Челси» в этом сезоне.

Бельгиец сделал 7 касаний в субботнем матче с «Кристал Пэлас» (1:0) за 90 минут. Это самый низкий показатель в АПЛ за 19 лет.

Он остался в запасе «Челси» в матче с «Лиллем» в ЛЧ (2:0).

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